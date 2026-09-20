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Guendouzi: "Atabildiğimiz kadar atmak istedik"

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyetinin ardından Mateo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 19:40
Haber: Sporx.com
Guendouzi: 'Atabildiğimiz kadar atmak istedik'
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mateo Guendouzi, sarı-lacivertli takımın performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbolcu, son dönemde alınan sonuçların ardından güçlü bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurguladı.

"ATABİLDİĞİMİZ KADAR ATMAK İSTEDİK"

Guendouzi, "Bana göre çok önemli bir maçtı bizim açımızdan, büyük ve güçlü bir reaksiyon göstermeliydik. Son dönemde aldığımız sonuçlar bizi de insanları da memnun etmedi. İyi oynamalıydık. Bu anlamda da fazlasıyla istekliydik. Atabildiğimiz kadar atmak istedik. Daha iyisini yapabiliriz. Fakat, biz gerçekten çok kaliteli bir takımız, güçlü bir takımız. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

RAKİBİN BOŞLUKLARINA ÇALIŞTILAR

Maç öncesindeki hazırlık sürecine değinen Guendouzi, rakibin savunma arkasında bıraktığı boşluklara özel olarak çalıştıklarını söyledi.

Guendouzi, "Rakibi iyi analiz ettik. Görmüş olduğumuz videoda arkada boş alanlar bıraktığını gördük. Arkaya koşuları çok sıkı şekilde, özellikle çalıştık. Takım arkadaşlarım koşularla çok fazla tehlike yarattı. Daha iyisini gösterebiliriz. Bugün gerçekten iyi bir reaksiyon ortaya koyduk. Oynayacağımız diğer maçlarda da daha iyisini ortaya koyabiliriz. Bireysel anlamda daha üst seviyeye çekmeliyiz kendimizi. Son dönemdeki sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Aldığımız sonuçlarla ileriye daha güçlü şekilde gitmek istiyoruz" dedi.

"MAÇIN ADAMI TAKIMDI"

Takımın kolektif performansını öne çıkaran Fransız orta saha, maçın adamı için de Vedat Muriqi'yi işaret etti.

Guendouzi, "Maçın adamı takımdı! Kolektif anlamda çok iyi iş çıkardık. Çok fazla gol attığı için maçın adamı Vedat Muriqi! Takım olarak iyi performans ortaya koyduk. En iyi golü de ben attım" ifadelerini kullandı.

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