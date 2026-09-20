Vincenzo Italiano'dan liderlik sözleri: 'Çok iyi bir motivasyon'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İtaliano, liderlik ihtimalinin kendileri için önemli bir motivasyon olduğunu belirterek, olumlu gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.





"LİDERLİK İHTİMALİ ÇOK İYİ BİR MOTİVASYON"

İtalyan teknik adam, liderlik ihtimalinin takımı nasıl etkilediğiyle ilgili, "Liderlik ihtimali bizim için çok iyi bir motivasyon, bizi ekstra olarak iteceğini düşünüyorum. Bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü biz de bu pozitif periyodu sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Bunun için puan, puanlar almak istiyoruz. Gerçekten bu durumdan da mutluyuz ve güzel geçmesini diliyoruz." dedi.





Hazırlık sürecinin kısa olduğuna dikkat çeken Italiano, "Tabii ki de çalıştık bugüne gelirken ama süremiz azdı. Bazı oyuncular yorgun, o yüzden bu yorgunluklardan dolayı da bazı değişiklikler yaptık. Ama bence bu değişikliklere rağmen bugün iyi bir iş çıkartacağımızı ben düşünüyorum şimdiden." ifadelerini kullandı.





"ŞANS POKU'DA"

İtaliano, Amed karşısında forma giyecek Poku ve İlhan'ın performanslarına da değindi.





Poku'nun kendisini geliştiren bir oyuncu olduğunu belirten Italiano, "Poku da kendini çok geliştiren bir oyuncu. Son zamanlarda maça girdi yedekten ve hep iyi iş çıkarttı. Cerny de bu dönemlerde çok maç oynadı, o yüzden de tabii ki de bir yorgunluğu var. O yüzden de şu anda şans Poku'da. Bugün kendini gösterecektir, buna inanıyorum." şeklinde konuştu.





Poku'nun özelliklerine değinen Beşiktaş Teknik Direktörü, "Çünkü kendisi gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Takım için kendi fedakarlık yapan oyuncu. Birebirleri ofansif olarak çok iyi olan bir oyuncu. İlhan da aynı şekilde öyle, İlhan'ın da birebirleri çok kuvvetli." dedi.





"AMED ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Amed'in iç sahada etkili bir takım olduğunu vurgulayan Italiano, "Ve bugün Amed'e karşı deplasmanda oynuyoruz. Amed de iç sahada gerçekten çok çok ama çok tehlikeli bir takım." ifadelerini kullandı.





İtaliano, zorlu bir maç beklediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:





"Bugün de onlar iyi iş çıkartacaklarını düşünüyorum. Bugün belki takım olarak acı çekeceğiz, belki buna hazır olacağız, fedakarlık yapacağız. Buna hazırız hepimiz ve bunları yaptıktan sonra da iyi bir maç çıkartıp iyi bir sonuç almak istiyoruz."



