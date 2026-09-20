Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
8
Eyüpspor
0
Dün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Samsunspor
0
Dün
BİTTİ
Amed Sportif
3
Beşiktaş
2
Dün
BİTTİ
Göztepe
2
Rizespor
2
Dün
BİTTİ
Pendikspor
1
Bodrum FK
1
Dün
BİTTİ
Manisa FK
0
İstanbulspor
1
Dün
BİTTİ
Antalyaspor
3
Vanspor FK
0
Dün
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Mardin 1969 Spor
0
Kayserispor
1
Dün
BİTTİ
Leverkusen
2
RB Leipzig
0
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Schalke 04
0
Elversberg
0
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Paderborn
3
Hoffenheim
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Bournemouth
0
Liverpool
1
Dün
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Leeds United
0
C.Palace
0
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M.City
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Sunderland
3
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Fulham
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M. United
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Süper Lig'de zirve değişti: Amedspor milli araya lider girdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve milli araya averajla Galatasaray'ın önünde lider girdi. Fenerbahçe ise Eyüpspor'u 8-0 yenerek Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 23:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de zirve değişti: Amedspor milli araya lider girdi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın ardından zirvenin yeni sahibi Amed Sportif Faaliyetler oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyarbakır temsilcisi, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Amed Sportif Faaliyetler, milli araya averajla Galatasaray'ın önünde lider girdi.

BEŞİKTAŞ LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI

Haftaya 12 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada giren Beşiktaş'ın önüne önemli bir fırsat çıktı.

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından siyah-beyazlılara Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınacak beraberlik bile liderlik için yeterli olacaktı.

Ancak Beşiktaş, Diyarbakır'da oynanan mücadeleyi 3-2 kaybetti ve liderlik fırsatını değerlendiremedi.

Amed Sportif Faaliyetler ise aldığı galibiyetle 13 puana yükselerek averajla zirveye yerleşti.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ SKOR

Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine Fenerbahçe imza attı. Sarı-lacivertliler, sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertli ekip daha önce 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1 kazanmış ve toplam 8 karşılaşmada rakiplerine 7 fark atmıştı.

ÖZHAN PULAT İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat istifasını yönetime sundu.

Yapılan karşılıklı değerlendirmenin ardından Eyüpspor yönetimi Pulat'ın istifasını kabul etti.

6. HAFTANIN SONUÇLARI

Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: 1-2

Kocaelispor - Gaziantep FK: 2-0

Trabzonspor - Galatasaray: 4-0

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği: 4-0

Fenerbahçe - Eyüpspor: 8-0

Erzurumspor FK - Samsunspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: 3-2

Göztepe - Çaykur Rizespor: 2-2

Puan durumu

Ligde tamamlanan 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 6 4 1 1 15 7 8 13
2.GALATASARAY 6 4 1 1 13 10 3 13
3.BEŞİKTAŞ 6 4 0 2 14 7 7 12
4.KOCAELİSPOR 6 4 0 2 7 4 3 12
5.CORENDON ALANYASPOR 6 3 2 1 8 6 2 11
6.FENERBAHÇE 6 3 1 2 16 6 10 10
7.TRABZONSPOR 6 3 1 2 13 5 8 10
8.KASIMPAŞA 6 2 4 0 7 5 2 10
9.ÇAYKUR RİZESPOR 6 3 1 2 7 6 1 10
10.GAZİANTEP FK 6 2 2 2 7 7 0 8
11.ARCA ÇORUM FK 6 2 1 3 13 12 1 7
12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 1 3 10 11 -1 7
13.GENÇLERBİRLİĞİ 6 2 1 3 5 13 -8 7
14.ERZURUMSPOR FK 6 2 1 3 3 11 -8 7
15.TÜMOSAN KONYASPOR 6 1 1 4 4 8 -4 4
16.SAMSUNSPOR 6 1 1 4 6 12 -6 4
17.GÖZTEPE 6 0 3 3 11 15 -4 3
18.EYÜPSPOR 6 1 0 5 2 16 -14 3


7. haftanın programı

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle 2 hafta ara verilecek.

Ligde 7. hafta, 9 Ekim Cuma günü RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla açılacak.

Haftanın programı şöyle:

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

 

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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