Süper Lig'de zirve değişti: Amedspor milli araya lider girdi

BEŞİKTAŞ LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI
Haftaya 12 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada giren Beşiktaş'ın önüne önemli bir fırsat çıktı.
Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından siyah-beyazlılara Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınacak beraberlik bile liderlik için yeterli olacaktı.
Ancak Beşiktaş, Diyarbakır'da oynanan mücadeleyi 3-2 kaybetti ve liderlik fırsatını değerlendiremedi.
Amed Sportif Faaliyetler ise aldığı galibiyetle 13 puana yükselerek averajla zirveye yerleşti.
FENERBAHÇE'DEN TARİHİ SKOR
Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine Fenerbahçe imza attı. Sarı-lacivertliler, sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.
Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.
Sarı-lacivertli ekip daha önce 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1 kazanmış ve toplam 8 karşılaşmada rakiplerine 7 fark atmıştı.
ÖZHAN PULAT İSTİFA ETTİ
Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat istifasını yönetime sundu.
Yapılan karşılıklı değerlendirmenin ardından Eyüpspor yönetimi Pulat'ın istifasını kabul etti.
6. HAFTANIN SONUÇLARI
Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: 1-2
Kocaelispor - Gaziantep FK: 2-0
Trabzonspor - Galatasaray: 4-0
İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği: 4-0
Fenerbahçe - Eyüpspor: 8-0
Erzurumspor FK - Samsunspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: 3-2
Göztepe - Çaykur Rizespor: 2-2
Puan durumu
Ligde tamamlanan 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2.GALATASARAY
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3.BEŞİKTAŞ
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4.KOCAELİSPOR
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5.CORENDON ALANYASPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|6.FENERBAHÇE
|6
|3
|1
|2
|16
|6
|10
|10
|7.TRABZONSPOR
|6
|3
|1
|2
|13
|5
|8
|10
|8.KASIMPAŞA
|6
|2
|4
|0
|7
|5
|2
|10
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|1
|10
|10.GAZİANTEP FK
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|11.ARCA ÇORUM FK
|6
|2
|1
|3
|13
|12
|1
|7
|12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|-1
|7
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|2
|1
|3
|5
|13
|-8
|7
|14.ERZURUMSPOR FK
|6
|2
|1
|3
|3
|11
|-8
|7
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|16.SAMSUNSPOR
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
|17.GÖZTEPE
|6
|0
|3
|3
|11
|15
|-4
|3
|18.EYÜPSPOR
|6
|1
|0
|5
|2
|16
|-14
|3
7. haftanın programı
Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle 2 hafta ara verilecek.
Ligde 7. hafta, 9 Ekim Cuma günü RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla açılacak.
Haftanın programı şöyle:
9 Ekim Cuma:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)
16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)