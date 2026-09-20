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Hoffenheim, Beşiktaş maçı öncesi kayıp!

Hoffenheim, Bundesliga'nın 4. haftasında sahasında Paderborn'a 3-1 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hoffenheim, Beşiktaş maçı öncesi kayıp!
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Bundesliga'nın 4. haftasında Paderborn ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Home Deluxe Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PADERBORN İLK YARIDA FARKI AÇTI

Paderborn, karşılaşmanın 29. dakikasında Santiago Castañeda'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Stefano Marino ise 42. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Paderborn'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

HOFFENHEIM FARKI 1'E İNDİRDİ

Hoffenheim, 50. dakikada Adam Daghim'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Ancak ev sahibi ekip 69. dakikada Steffen Tigges'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Paderborn sahadan 3-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KAYIP

Hoffenheim, bu sonuçla Bundesliga'da 4 hafta sonunda 3 puanda kaldı.

Alman ekibi, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise deplasmanda OFI'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim'de Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise ilk hafta mücadelesinde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti.

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