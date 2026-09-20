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Amedspor-Beşiktaş maçında penaltı tartışması!

Beşiktaş'ın Amedspor deplasmanında Vlahovic'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda siyah-beyazlılar penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan ise Amedspor lehine faul kararı verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 21:11
Amedspor-Beşiktaş maçında penaltı tartışması!
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Vlahovic'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vlahovic, Amedspor savunmacısı Bates'in arkasından gelerek topu kontrol etti. İskoç futbolcunun müdahalesinin ardından istediği vuruşu yapamayan Vlahovic yerde kaldı.

Beşiktaşlı oyuncular pozisyonun ardından penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan müdahaleyi hücum faulü olarak değerlendirdi. Pozisyonun ardından VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'den de inceleme uyarısı gelmedi.

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