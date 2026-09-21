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Kalp krizi şüphesi sonrası Elvin Mendy'den iyi haber

İstanbulspor, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Elvin Mendy'nin anjiyosunda herhangi bir sorun tespit edilmediğini ve genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2026 00:25
Haber: Sporx.com
Kalp krizi şüphesi sonrası Elvin Mendy'den iyi haber
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1'inci Lig'in 8'inci haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın ardından dönüş yolunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İstanbulspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy'nin sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İstanbulspor, Mendy'nin takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü, burada yapılan ilk kontrollerin ardından kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu.

Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyonun ardından Mendy'nin kalp damarlarında herhangi bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı bir sağlık problemi bulunmadığı açıklandı.

İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Elvin Mendy'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme:

Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülmüştür.

Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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