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Kayserispor, Mardin'den 3 puanla döndü!

Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 23:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor, Mardin'den 3 puanla döndü!
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MORENO SAHNEYE ÇIKTI

Kayserispor, karşılaşmanın 68. dakikasında Daniel Moreno'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mardin 1969 Spor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

KAYSERİSPOR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bu sonuçla Kayserispor 8. hafta sonunda zirvede 19 puana yükseldi. Mardin 1969 Spor ise puan tablosunda 12 puanla 7.sırada yer aldı.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Güner Mumcu Taştan, Burak Sami Şad

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 58 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 58 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 79 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 74 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 73 Denizhan Taşkan), Teklic

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Tabidze, Semih Güler, Murat Uçar (Dk. 87 Oğulcan Çağlayan), Sinan Kurt (Dk. 87 Hasani), Benhur Keser (Dk. 76 Denis Radu), Moreno, Camara, Görkem Sağlam (Dk. 65 Ensar Kemaloğlu), Cenk Şen, Seferi (Dk. 87 Dulca)

Gol: Dk. 68 Moreno (Metro Holding Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Görkem Sağlam (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+1 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor)

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