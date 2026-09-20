Kayserispor, Mardin'den 3 puanla döndü!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MORENO SAHNEYE ÇIKTI
Kayserispor, karşılaşmanın 68. dakikasında Daniel Moreno'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Mardin 1969 Spor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
KAYSERİSPOR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Bu sonuçla Kayserispor 8. hafta sonunda zirvede 19 puana yükseldi. Mardin 1969 Spor ise puan tablosunda 12 puanla 7.sırada yer aldı.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Güner Mumcu Taştan, Burak Sami Şad
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 58 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 58 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 79 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 74 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 73 Denizhan Taşkan), Teklic
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Tabidze, Semih Güler, Murat Uçar (Dk. 87 Oğulcan Çağlayan), Sinan Kurt (Dk. 87 Hasani), Benhur Keser (Dk. 76 Denis Radu), Moreno, Camara, Görkem Sağlam (Dk. 65 Ensar Kemaloğlu), Cenk Şen, Seferi (Dk. 87 Dulca)
Gol: Dk. 68 Moreno (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Görkem Sağlam (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+1 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor)
Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MORENO SAHNEYE ÇIKTI
Kayserispor, karşılaşmanın 68. dakikasında Daniel Moreno'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Mardin 1969 Spor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
KAYSERİSPOR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Bu sonuçla Kayserispor 8. hafta sonunda zirvede 19 puana yükseldi. Mardin 1969 Spor ise puan tablosunda 12 puanla 7.sırada yer aldı.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Güner Mumcu Taştan, Burak Sami Şad
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 58 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 58 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 79 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 74 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 73 Denizhan Taşkan), Teklic
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Tabidze, Semih Güler, Murat Uçar (Dk. 87 Oğulcan Çağlayan), Sinan Kurt (Dk. 87 Hasani), Benhur Keser (Dk. 76 Denis Radu), Moreno, Camara, Görkem Sağlam (Dk. 65 Ensar Kemaloğlu), Cenk Şen, Seferi (Dk. 87 Dulca)
Gol: Dk. 68 Moreno (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Görkem Sağlam (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+1 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor)