Stanimir Stoilov: 'Çok fazla gol yiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, maçı kazanmayı çok istediklerini ancak savunmada yaşadıkları sorunların sonucu etkilediğini söyledi.
"ÇOK FAZLA GOL ATIYORUZ AMA ÇOK FAZLA DA GOL YİYORUZ"
Stoilov, bu sezon sahalarında oynadıkları en iyi maçı çıkardıklarını belirterek özellikle ilk yarıda doğru oyunu ortaya koyduklarını ifade etti.
İlk golün ardından ikinci ve üçüncü golü bulmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda da ön tarafta fırsatları yakaladığımızda maçı koparmak adına ikinciyi, üçüncüyü bulmamız gerekiyor" dedi.
GENÇ OYUNCULARDA STRES VURGUSU
Stoilov, rakibin ikinci yarıda ilk bulduğu pozisyonda gol attığını, bu golün ardından genç oyuncuların stres ve gerginlik yaşadığını söyledi.
İkinci golü yemelerine rağmen taraftar desteğiyle oyundan kopmadıklarını belirten Stoilov, takımının beraberlik golünü bulduğunu ifade etti.
SAVUNMADA 5 SAKAT
Savunma hattındaki eksiklere dikkat çeken Stoilov, bu bölgede görev yapan 5 oyuncunun sakat olduğunu söyledi.
Stoilov, "O pozisyonda oynayan 5 savunmacımız şu anda sakat. Onlar dönünce aslında çok daha güçlü bir rekabet ortamı ortaya çıkacak ve savunmada çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bugün aslında maça baktığınızda yedek kulübesinde savunma anlamında değiştirebileceğimiz neredeyse hiçbir oyuncu yoktu" ifadelerini kullandı.
Savunmada Bokele dışındaki oyuncuların genç olduğunu belirten Stoilov, gol yedikten sonra oluşan stres ortamına dikkat çekerek daha özgüvenli olmaları gerektiğini söyledi.
MİLLİ ARAYI DEĞERLENDİRECEKLER
Stoilov, milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini ve takımın fiziksel kapasitesini geliştireceklerini belirtti.
Milli takım aralarını sevmediğini ifade eden Bulgar teknik adam, buna rağmen takımın şu anda nefes almaya ve sakat oyuncuların geri dönmesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
TARAFTARIN GÜVENİ İÇİN GALİBİYET
Stoilov, son 3 yılda başarılı işler yaptıklarını ve takımın önemli bir çıkış yakaladığını dile getirdi.
Sakatlıkların kendilerini olumsuz etkilediğini belirten deneyimli teknik adam, taraftarın güvenini yeniden kazanmanın yolunun maç kazanmaktan geçtiğini ifade etti.
"ÇOK FAZLA GOL ATIYORUZ AMA ÇOK FAZLA DA GOL YİYORUZ"
Stoilov, bu sezon sahalarında oynadıkları en iyi maçı çıkardıklarını belirterek özellikle ilk yarıda doğru oyunu ortaya koyduklarını ifade etti.
İlk golün ardından ikinci ve üçüncü golü bulmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda da ön tarafta fırsatları yakaladığımızda maçı koparmak adına ikinciyi, üçüncüyü bulmamız gerekiyor" dedi.
GENÇ OYUNCULARDA STRES VURGUSU
Stoilov, rakibin ikinci yarıda ilk bulduğu pozisyonda gol attığını, bu golün ardından genç oyuncuların stres ve gerginlik yaşadığını söyledi.
İkinci golü yemelerine rağmen taraftar desteğiyle oyundan kopmadıklarını belirten Stoilov, takımının beraberlik golünü bulduğunu ifade etti.
SAVUNMADA 5 SAKAT
Savunma hattındaki eksiklere dikkat çeken Stoilov, bu bölgede görev yapan 5 oyuncunun sakat olduğunu söyledi.
Stoilov, "O pozisyonda oynayan 5 savunmacımız şu anda sakat. Onlar dönünce aslında çok daha güçlü bir rekabet ortamı ortaya çıkacak ve savunmada çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bugün aslında maça baktığınızda yedek kulübesinde savunma anlamında değiştirebileceğimiz neredeyse hiçbir oyuncu yoktu" ifadelerini kullandı.
Savunmada Bokele dışındaki oyuncuların genç olduğunu belirten Stoilov, gol yedikten sonra oluşan stres ortamına dikkat çekerek daha özgüvenli olmaları gerektiğini söyledi.
MİLLİ ARAYI DEĞERLENDİRECEKLER
Stoilov, milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini ve takımın fiziksel kapasitesini geliştireceklerini belirtti.
Milli takım aralarını sevmediğini ifade eden Bulgar teknik adam, buna rağmen takımın şu anda nefes almaya ve sakat oyuncuların geri dönmesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
TARAFTARIN GÜVENİ İÇİN GALİBİYET
Stoilov, son 3 yılda başarılı işler yaptıklarını ve takımın önemli bir çıkış yakaladığını dile getirdi.
Sakatlıkların kendilerini olumsuz etkilediğini belirten deneyimli teknik adam, taraftarın güvenini yeniden kazanmanın yolunun maç kazanmaktan geçtiğini ifade etti.