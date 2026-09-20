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Türk Telekom, Yalçın Efe Turnuvası'nda şampiyon oldu!

Türk Telekom, 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın final maçında Maroussi'yi 85-76 mağlup ederek organizasyonu şampiyon tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, Yalçın Efe Turnuvası'nda şampiyon oldu!
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Türk Telekom, 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Yunanistan'ın Maroussi takımını 85-76 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve sezon öncesi hazırlık kapsamında düzenlenen organizasyonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenmeyi başaran Türk Telekom, turnuvayı da birincilikle tamamladı.

Turnuvanın diğer maçında Aliağa Petkimspor, Maroussi'yi 73-61 mağlup etmişti.

Organizasyon, ödül töreni ve madalya takdimiyle sona erdi.

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