Wils: 'Hakem bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi!'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de yardımcı antrenör Stef Wils, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wils, takımın özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu oyuna dikkat çekerken, milli araya lider girmenin önemli olduğunu söyledi.
"POZİTİF OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ"
Stef Wils, "Pozitif olmaya devam etmeliyiz. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak." dedi.
İLK YARIDAKİ OYUNU DEĞERLENDİRDİ
Maçın ilk bölümündeki performanslarına değinen Wils, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Kulübümüz için çok büyük bir galibiyet oldu. Maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0'ı bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Goller sonrasında geri çekildik. Doğal, bu büyük takımlara karşı futbolda olabiliyor. Belli oranda topla oynamayı unuttuk. Onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Oyuncularımız çok büyük cesaret koydu. Mental olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi. Bunu söyleyebilirim."
HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ
Wils, hakem kararlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama hepiniz ve biz de gördük. Bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Pozitif olmaya devam etmeliyiz. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak."
"BU SADECE 6 MAÇTI"
"Mili araya kadar bu şekilde bir puan hedefiniz var mıydı?" sorusuna yanıt veren Wils, sezon başlangıcını ve bundan sonraki süreci de değerlendirdi.
Wils, "Lige iyi başladık, galibiyetler aldık. İyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız çok önemliydi. Biz sezon başında iyi başladık, ondan sonra buraya kadar iyi getirdik. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ama dediğim gibi bu sadece 6 maçtı. Bizim için önümüzde daha çok maç var. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"POZİTİF OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ"
Stef Wils, "Pozitif olmaya devam etmeliyiz. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak." dedi.
İLK YARIDAKİ OYUNU DEĞERLENDİRDİ
Maçın ilk bölümündeki performanslarına değinen Wils, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Kulübümüz için çok büyük bir galibiyet oldu. Maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0'ı bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Goller sonrasında geri çekildik. Doğal, bu büyük takımlara karşı futbolda olabiliyor. Belli oranda topla oynamayı unuttuk. Onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Oyuncularımız çok büyük cesaret koydu. Mental olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi. Bunu söyleyebilirim."
HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ
Wils, hakem kararlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama hepiniz ve biz de gördük. Bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Pozitif olmaya devam etmeliyiz. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak."
"BU SADECE 6 MAÇTI"
"Mili araya kadar bu şekilde bir puan hedefiniz var mıydı?" sorusuna yanıt veren Wils, sezon başlangıcını ve bundan sonraki süreci de değerlendirdi.
Wils, "Lige iyi başladık, galibiyetler aldık. İyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız çok önemliydi. Biz sezon başında iyi başladık, ondan sonra buraya kadar iyi getirdik. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ama dediğim gibi bu sadece 6 maçtı. Bizim için önümüzde daha çok maç var. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.