Fabinho'dan Trabzonspor orta sahasına güçlü katkı

Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho, bordo-mavili takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Brezilyalı orta saha, ligde forma giydiği 4 karşılaşmada yakaladığı yüksek pas isabetinin yanı sıra savunmadaki katkısıyla da öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Trabzonspor formasıyla ligdeki ilk maçına Amed Sportif Faaliyetler karşısında çıkan Fabinho, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmayı yüzde 91 pas isabetiyle tamamladı.





Fabinho, mücadelede girdiği 2 ikili mücadelenin tamamından galip ayrılırken, 1 kez de top kapmayı başardı.





GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 10'DA 10





Gençlerbirliği karşısında da yüzde 91 pas isabeti yakalayan deneyimli oyuncu, kullandığı 47 pasın 43'ünde isabet sağladı. Fabinho ayrıca bu karşılaşmada denediği 10 uzun pasın tamamını takım arkadaşlarıyla buluşturdu ve bu alanda maçın en başarılı oyuncusu oldu.





Brezilyalı orta saha, Gençlerbirliği karşılaşmasını 2 pas arası ve 5 sahipsiz top kazanmayla tamamladı. Trabzonspor, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.





KONYA'DA DA PAS YÜZDESİ DEĞİŞMEDİ





Konyaspor deplasmanında da yüzde 91 pas isabetiyle oynayan Fabinho, 54 pasın 49'unda başarılı oldu.





Karşılaşmada 3 top kapma, 1 pas arası ve 3 sahipsiz top kazanma istatistiği yakalayan Fabinho, 10 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Brezilyalı oyuncu, 3 başarılı top kapmayla bu kategoride de karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.





GALATASARAY MAÇINDA SAVUNMA KATKISI





Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada da ilk 11'de görev yapan Fabinho, özellikle savunma katkısıyla ön plana çıktı.





90 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, 62 kez topla buluşurken yüzde 88 pas isabeti yakaladı. Fabinho, 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanırken, 3 top kapma ve 2 pas arası yaptı.





Deneyimli orta saha ayrıca 2 şutu engelledi ve 6 sahipsiz top kazandı. Fabinho'nun bu performansı, Trabzonspor'un orta sahadaki savunma direncine katkı sağladı.





PAS İSTİKRARIYLA ÖNE ÇIKTI





Fabinho, ligde forma giydiği ilk 3 karşılaşmanın tamamında yüzde 91 pas isabeti yakalarken, Galatasaray karşısında da yüzde 88'lik oranla yüksek seviyesini korudu.



Brezilyalı futbolcunun özellikle son iki maçta ortaya koyduğu top kapma, ikili mücadele ve pas arası performansı, Trabzonspor'un orta sahasına yaptığı katkıyı ortaya koydu.



