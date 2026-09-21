Murat Özbostan, Beşiktaş'taki üç büyük eksiği açıkladı!

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

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calendar 21 Eylül 2026 10:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Murat Özbostan, Beşiktaş'taki üç büyük eksiği açıkladı!
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abah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Trendyol SÜper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olduğu mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BEŞİKTAŞ ZORLU BİR MAÇA ÇIKTI"

"Marsilya zaferinin hemen ardından Beşiktaş, zorlu bir deplasmana çıktı. Mental olarak fazlasıyla yorgundu.. Amed, taraftarıyla bütünleşmiş, evinde adeta bir kale haline gelmiş bir takımdı. Nitekim maça fişek gibi başladılar."

"OYUN KURMASINI ENGELLEDİ"

"Önde kurdukları baskı, Beşiktaş'ın oyun kurmasını engelledi. Özellikle Salih Özcan'ın orta sahadaki top kayıpları ve savunmanın uzaktan şutlara karşı yetersiz kalması, arka arkaya iki golü getirdi. Beşiktaş topa daha fazla sahip olsa da üretemedi. Diyarbakır'daki yüksek tempo, fauller, sürekli baskı ve hızlı çıkışlar siyah-beyazlıları zorladı."

"NUBEL'İN EN KÖTÜ MAÇIYDI"

"İkinci yarıda biraz toparlanıp gol buldular ama savunma hataları ve geçiş oyunu zayıflığı devam etti. Kaleci Nübel, geldiğinden beri en kötü maçını oynadı."

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKERTTİ"

"Hele üçüncü goldeki hatası inanılmazdı. Amed'in uzun mesafeden attığı goller, Beşiktaş'ı psikolojik olarak çökertti zaten. Şampiyonluk iddiası olan bir Beşiktaş için ligdeki ikinci yenilgi, tatsız bir durum!"

"DEPLASMAN DİRENCİ..."

"Kazansaydı lider olacaktı ve ara tatile moral depolayarak girecekti. Bu sonuç bir dram değil ama net bir mesaj: Deplasman direnci, bireysel hataların önlenmesi ve zorlu sahalardaki disiplin hala eksik."

"GERÇEĞİ YÜZLERİNE VURDU..."

"Italiano'nun takımı formda görünüyordu ama bu maç "Herkes her maçı aynı ciddiyetle oynamalı" gerçeğini yüzlerine vurdu. Hafta Fenerbahçe'ye yaradı. Bir kaos yaşayan sarı lacivertli takım önce G.Saray'ın kaybettiğini gördü. Sonra Eyüp'e 8 gol attı. Üstüne Beşiktaş yenildi."

"MAÇIN KIRILMA NOKTASIYDI"

"Şimdi Fenerbahçe'de bayram var! Futbol böyle bir şey işte! Bu arada şunu da yazmalıyım yine Beşiktaş aleyhine hatalar yapıldı. Özellikle Vlahovic'e yapılan (35) penaltıydı. Maçın da kırılma noktasıydı!"

MİLLİ ARA SONRASI RAKİP KOCAELİSPOR

Beşiktaş, milli aranın ardından Süper Lig'in 7.haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. 11 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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