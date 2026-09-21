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Galatasaray'da çanlar Okan Buruk için çalıyor!

Trabzonspor karşısındaki ağır yenilgi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tartışılır hale getirdi. Yanlışlarla sahaya çıkması, bunlarda ısrar etmesi ve sonucunda gelen mağlubiyet, Buruk'u hedef adam haline getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 09:44
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da çanlar Okan Buruk için çalıyor!
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Galatasaray'da hezimetin faturası Okan Buruk'a kesildi. Trabzonspor deplasmanında 4-0'lık ağır bir yenilgi alan Teknik Direktör Okan Buruk hedef haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte 4-0'lık hezimetin ardından sorgulanan detaylar:

RİSKLİ PLAN:

Trabzonspor'un geçiş hücumlarıyla etkili olacağı bilinirken Galatasaray'ın karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren takım halinde rakip kaleye yüklenmesi eleştirildi. Salah da geçişleri değerlendirerek, Cim-Bom savunmasını zorlayan isimlerin başında geldi.

SANE-LEAO TERCİHİ:

Savunma katkıları sınırlı olan iki yıldızın aynı anda kanatlarda görev yapması da tartışıldı. Sane ve Leao, ofansif anlamda da beklenen katkıyı veremeyince Galatasaray'ın kanat dengesi bozuldu.

DEĞİŞİKLİKLER:

Galatasaray 3-0 gerideyken takımın elindeki tek santrfor olan Deniz Gül'ün oyundan alınması ve performansıyla öne çıkan Jakobs'un kenara gelmesi de eleştirildi.

YUNUS ISRARI:

Yaklaşık 30 milyon euro maliyetle transfer edilen Batrakov yerine Yunus Akgün'ün 10 numara pozisyonunda tercih edilmesi ve etkisiz bir görüntü sergilemesine rağmen sahada tutulması tartışma yarattı.

OYUNDAN ATILMASI:

Buruk'un bu sezon, biri hazırlık maçı olmak üzere iki kez oyundan atılması, teknik direktörün saha kenarındaki davranışlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.  

 

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