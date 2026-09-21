Galatasaray'da çanlar Okan Buruk için çalıyor!

Galatasaray'da hezimetin faturası Okan Buruk'a kesildi. Trabzonspor deplasmanında 4-0'lık ağır bir yenilgi alan Teknik Direktör Okan Buruk hedef haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte 4-0'lık hezimetin ardından sorgulanan detaylar:
RİSKLİ PLAN:
Trabzonspor'un geçiş hücumlarıyla etkili olacağı bilinirken Galatasaray'ın karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren takım halinde rakip kaleye yüklenmesi eleştirildi. Salah da geçişleri değerlendirerek, Cim-Bom savunmasını zorlayan isimlerin başında geldi.
SANE-LEAO TERCİHİ:
Savunma katkıları sınırlı olan iki yıldızın aynı anda kanatlarda görev yapması da tartışıldı. Sane ve Leao, ofansif anlamda da beklenen katkıyı veremeyince Galatasaray'ın kanat dengesi bozuldu.
DEĞİŞİKLİKLER:
Galatasaray 3-0 gerideyken takımın elindeki tek santrfor olan Deniz Gül'ün oyundan alınması ve performansıyla öne çıkan Jakobs'un kenara gelmesi de eleştirildi.
YUNUS ISRARI:
Yaklaşık 30 milyon euro maliyetle transfer edilen Batrakov yerine Yunus Akgün'ün 10 numara pozisyonunda tercih edilmesi ve etkisiz bir görüntü sergilemesine rağmen sahada tutulması tartışma yarattı.
OYUNDAN ATILMASI:
Buruk'un bu sezon, biri hazırlık maçı olmak üzere iki kez oyundan atılması, teknik direktörün saha kenarındaki davranışlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
RİSKLİ PLAN:
Trabzonspor'un geçiş hücumlarıyla etkili olacağı bilinirken Galatasaray'ın karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren takım halinde rakip kaleye yüklenmesi eleştirildi. Salah da geçişleri değerlendirerek, Cim-Bom savunmasını zorlayan isimlerin başında geldi.
SANE-LEAO TERCİHİ:
Savunma katkıları sınırlı olan iki yıldızın aynı anda kanatlarda görev yapması da tartışıldı. Sane ve Leao, ofansif anlamda da beklenen katkıyı veremeyince Galatasaray'ın kanat dengesi bozuldu.
DEĞİŞİKLİKLER:
Galatasaray 3-0 gerideyken takımın elindeki tek santrfor olan Deniz Gül'ün oyundan alınması ve performansıyla öne çıkan Jakobs'un kenara gelmesi de eleştirildi.
YUNUS ISRARI:
Yaklaşık 30 milyon euro maliyetle transfer edilen Batrakov yerine Yunus Akgün'ün 10 numara pozisyonunda tercih edilmesi ve etkisiz bir görüntü sergilemesine rağmen sahada tutulması tartışma yarattı.
OYUNDAN ATILMASI:
Buruk'un bu sezon, biri hazırlık maçı olmak üzere iki kez oyundan atılması, teknik direktörün saha kenarındaki davranışlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.