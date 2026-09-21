Beşiktaş'ta Samsunspor sonrası bir ilk!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılar, Amed karşısında ilk yarı iki golle geriye düştü.
Bu goller ceza sahası dışından yapılan vuruşlarla geldi.
Beşiktaş en son Nisan 2026'da Samsunspor karşısında aynı şekilde kalesinde iki gol görmüştü.
Bu goller ceza sahası dışından yapılan vuruşlarla geldi.
Beşiktaş en son Nisan 2026'da Samsunspor karşısında aynı şekilde kalesinde iki gol görmüştü.