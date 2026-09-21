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Beşiktaş'ta Samsunspor sonrası bir ilk!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 mağlup olurken, Nisan 2026'dan bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında ceza sahası dışından iki gol yedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Samsunspor sonrası bir ilk!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlılar, Amed karşısında ilk yarı iki golle geriye düştü.

Bu goller ceza sahası dışından yapılan vuruşlarla geldi.

Beşiktaş en son Nisan 2026'da Samsunspor karşısında aynı şekilde kalesinde iki gol görmüştü.

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