Detroit Pistons, savunma uzmanı Ausar Thompson'ı beş yıllığı 155 milyon dolarlık yeni bir kontratla ödüllendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın kaynaklarına göre taraflar, çaylak kontratı kapsamında yapılabilecek uzatma anlaşması üzerinde uzlaşmaya vardı.
Thompson, 2025-26 sezonunu maç başına 2 top çalmayla bu alanda NBA lideri olarak tamamladı. 23 yaşındaki oyuncu, Yılın Savunmacısı oylamasında ödülü tüm birincilik oylarını alarak kazanan Victor Wembanyama ve ikinci sıradaki Chet Holmgren'ın ardından üçüncü oldu.
Genç oyuncu aynı zamanda NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçildi.
Thompson, normal sezonda forma giydiği 73 karşılaşmada yüzde 52,5 saha içi isabet oranıyla 9,9 sayı, 5,7 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakaladı.
Cade Cunningham ve Jalen Duren'la birlikte Detroit'in dikkat çekici genç çekirdeğinin en önemli parçalarından biri haline gelen Thompson, Pistons'ın normal sezonu 109,7'lik savunma reytingiyle ligin en iyi ikinci savunması olarak tamamlamasında da kilit rol oynadı.
Pistons, Thompson'ı 2023 NBA Draftı'nın beşinci sırasından seçmişti. İkiz kardeşi Amen Thompson ise bir sıra önce, dördüncü sıradan Houston Rockets'a gitmişti.
Thompson, 2025-26 sezonunu maç başına 2 top çalmayla bu alanda NBA lideri olarak tamamladı. 23 yaşındaki oyuncu, Yılın Savunmacısı oylamasında ödülü tüm birincilik oylarını alarak kazanan Victor Wembanyama ve ikinci sıradaki Chet Holmgren'ın ardından üçüncü oldu.
Genç oyuncu aynı zamanda NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçildi.
Thompson, normal sezonda forma giydiği 73 karşılaşmada yüzde 52,5 saha içi isabet oranıyla 9,9 sayı, 5,7 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakaladı.
Cade Cunningham ve Jalen Duren'la birlikte Detroit'in dikkat çekici genç çekirdeğinin en önemli parçalarından biri haline gelen Thompson, Pistons'ın normal sezonu 109,7'lik savunma reytingiyle ligin en iyi ikinci savunması olarak tamamlamasında da kilit rol oynadı.
Pistons, Thompson'ı 2023 NBA Draftı'nın beşinci sırasından seçmişti. İkiz kardeşi Amen Thompson ise bir sıra önce, dördüncü sıradan Houston Rockets'a gitmişti.