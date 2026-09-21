Kolo Muani'nin dönüş tarihi belli oldu!

Juventus'un Fransız forveti Kolo Muani'nin ayak parmağı kırıldı ve ameliyat kararı verildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2026 17:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kolo Muani'nin dönüş tarihi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Juventus'ta Kolo Muani'den kötü haber geldi. Fransız forvetin ayak parmağı kırıldı ve ameliyat kararı verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kolo Muani'nin sahalara dönüşü için 11 Ekim'de oynanacak Cagliari karşılaşması hedefleniyor.

CAGLIARI MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Uzun milli ara nedeniyle Juventus cephesinde Kolo Muani'nin sakatlığı konusunda ciddi bir endişe yok.

Üç haftalık ara, Fransız futbolcunun iyileşme sürecini daha rahat geçirmesine imkan sağlayacak. Beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde Kolo Muani'nin Cagliari maçına hazır olması bekleniyor.

Kolo Muani, ağustos ayı sonundan bu yana ameliyat olacak beşinci Juventus oyuncusu olacak.

Daha önce Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Manuel Locatelli ve Kamil Grabara da ameliyat geçirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.