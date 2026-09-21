Juventus'ta Kolo Muani'den kötü haber geldi. Fransız forvetin ayak parmağı kırıldı ve ameliyat kararı verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolo Muani'nin sahalara dönüşü için 11 Ekim'de oynanacak Cagliari karşılaşması hedefleniyor.
CAGLIARI MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Uzun milli ara nedeniyle Juventus cephesinde Kolo Muani'nin sakatlığı konusunda ciddi bir endişe yok.
Üç haftalık ara, Fransız futbolcunun iyileşme sürecini daha rahat geçirmesine imkan sağlayacak. Beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde Kolo Muani'nin Cagliari maçına hazır olması bekleniyor.
Kolo Muani, ağustos ayı sonundan bu yana ameliyat olacak beşinci Juventus oyuncusu olacak.
Daha önce Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Manuel Locatelli ve Kamil Grabara da ameliyat geçirdi.
CAGLIARI MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Uzun milli ara nedeniyle Juventus cephesinde Kolo Muani'nin sakatlığı konusunda ciddi bir endişe yok.
Üç haftalık ara, Fransız futbolcunun iyileşme sürecini daha rahat geçirmesine imkan sağlayacak. Beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde Kolo Muani'nin Cagliari maçına hazır olması bekleniyor.
Kolo Muani, ağustos ayı sonundan bu yana ameliyat olacak beşinci Juventus oyuncusu olacak.
Daha önce Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Manuel Locatelli ve Kamil Grabara da ameliyat geçirdi.