Zach Randolph'a göre Russell Westbrook, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıklamasına rağmen NBA'e geri dönebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Out The Mud" podcastine konuk olan Randolph, Westbrook'un kariyerini sürdürebilecek enerjisinin hâlâ bulunduğunu söyledi ve tecrübeli guard için özellikle Miami Heat'i olası bir adres olarak gösterdi.
Randolph, "Bu adamın en az üç veya dört yıl daha ligde olması gerekiyor. Onu Heat formasıyla görmek isterim. Brodie'nin hâlâ verebileceği çok şey var. Daha dün küçük kardeşi Ray'i gördüm. Geri dönebilir" dedi.
Westbrook, 12 Ağustos'ta profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıklayarak 18 yıllık NBA kariyerine son vermişti.
37 yaşındaki guard, NBA'deki son sezonunu Sacramento Kings formasıyla geçirdi ve çıktığı 64 karşılaşmada 15,2 sayı, 5,4 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı.
Sacramento rotasyonunun önemli bir parçası olmayı sürdüren Westbrook, 58 karşılaşmaya ilk beşte başlarken maç başına 29 dakika süre aldı.
Tecrübeli oyuncu ayrıca saha içinden yüzde 42,7 isabetle oynadı. Westbrook, sezonu üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33,8 isabet oranıyla tamamlayarak tam bir sezon bazında kariyerinin en yüksek üç sayı yüzdesine ulaştı.
Randolph, "Bu adamın en az üç veya dört yıl daha ligde olması gerekiyor. Onu Heat formasıyla görmek isterim. Brodie'nin hâlâ verebileceği çok şey var. Daha dün küçük kardeşi Ray'i gördüm. Geri dönebilir" dedi.
Westbrook, 12 Ağustos'ta profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıklayarak 18 yıllık NBA kariyerine son vermişti.
37 yaşındaki guard, NBA'deki son sezonunu Sacramento Kings formasıyla geçirdi ve çıktığı 64 karşılaşmada 15,2 sayı, 5,4 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı.
Sacramento rotasyonunun önemli bir parçası olmayı sürdüren Westbrook, 58 karşılaşmaya ilk beşte başlarken maç başına 29 dakika süre aldı.
Tecrübeli oyuncu ayrıca saha içinden yüzde 42,7 isabetle oynadı. Westbrook, sezonu üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33,8 isabet oranıyla tamamlayarak tam bir sezon bazında kariyerinin en yüksek üç sayı yüzdesine ulaştı.