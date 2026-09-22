Mauro Icardi'ye 2099'a kadar ceza!

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Arjantin'de 2099 yılına dek trafikten men edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Icardi, dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia "la China" Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik." denildi.
Ayrıca videoda Icardi'nin süresi geçen ehliyet bilgileri ve verilen ceza paylaşıldı.
CEZA 'GEÇİCİ'
Mauro Icardi'nin trafikten geçici olarak men edildiği, ehliyet yenileme sürecinin gerektiği de vurgulandı.
Ayrıca videoda Icardi'nin süresi geçen ehliyet bilgileri ve verilen ceza paylaşıldı.
CEZA 'GEÇİCİ'
Mauro Icardi'nin trafikten geçici olarak men edildiği, ehliyet yenileme sürecinin gerektiği de vurgulandı.
ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️
Eugenia "la China" Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.
Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w
— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026