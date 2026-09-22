Mauro Icardi'ye 2099'a kadar ceza!

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Mauro Icardi'nin 2099'a kadar trafikten geçici olarak men edildiği açıklandı.

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calendar 22 Eylül 2026 08:37 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 08:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Mauro Icardi'ye 2099'a kadar ceza!
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Arjantin'de 2099 yılına dek trafikten men edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Icardi, dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia "la China" Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik." denildi.

Ayrıca videoda Icardi'nin süresi geçen ehliyet bilgileri ve verilen ceza paylaşıldı.

CEZA 'GEÇİCİ'

Mauro Icardi'nin trafikten geçici olarak men edildiği, ehliyet yenileme sürecinin gerektiği de vurgulandı.

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