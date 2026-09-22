Galatasaray'dan ocak ayı için Camavinga hamlesi!

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yaz döneminde de gündemine aldığı Real Madridli Eduardo Camavinga için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

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calendar 22 Eylül 2026 08:23
Haber: Sabah
Galatasaray'dan ocak ayı için Camavinga hamlesi!
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Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayındaki ilk hedeflerinden birinin, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Real Madrid'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga olduğu belirtildi.

YENİDEN KAPI ÇALINACAK

Galatasaray'ın Fransız futbolcu için ocak ayında Real Madrid'in kapısını yeniden çalması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Camavinga'nın transfer şartlarını İspanyol deviyle görüşeceği ifade edildi.

Orta saha ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız yıldız için Galatasaray'ın satın alma yerine kiralama formülünü değerlendirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, ocak ayında Camavinga transferi için şartları zorlaması bekleniyor.  

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