Galatasaray'dan ocak ayı için Camavinga hamlesi!

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayındaki ilk hedeflerinden birinin, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Real Madrid'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga olduğu belirtildi.
YENİDEN KAPI ÇALINACAK
Galatasaray'ın Fransız futbolcu için ocak ayında Real Madrid'in kapısını yeniden çalması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Camavinga'nın transfer şartlarını İspanyol deviyle görüşeceği ifade edildi.
Orta saha ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız yıldız için Galatasaray'ın satın alma yerine kiralama formülünü değerlendirdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, ocak ayında Camavinga transferi için şartları zorlaması bekleniyor.
YENİDEN KAPI ÇALINACAK
Galatasaray'ın Fransız futbolcu için ocak ayında Real Madrid'in kapısını yeniden çalması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Camavinga'nın transfer şartlarını İspanyol deviyle görüşeceği ifade edildi.
Orta saha ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız yıldız için Galatasaray'ın satın alma yerine kiralama formülünü değerlendirdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, ocak ayında Camavinga transferi için şartları zorlaması bekleniyor.