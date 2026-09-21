Arsenal'den Endrick için yeni hamle!

Arsenal, Real Madrid forması giyen Brezilyalı forvet Endrick'in durumunu yakından takip ederken, genç oyuncunun temsilcilerinin milli arada İspanyol deviyle görüşmesi bekleniyor.

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calendar 21 Eylül 2026 21:11 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2026 21:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arsenal'den Endrick için yeni hamle!
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Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Endrick'in geleceği yeniden gündeme geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı forveti takip etmeyi sürdürürken, oyuncunun temsilcilerinin milli takım arasında Real Madrid yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARSENAL OCAK AYINI BEKLİYOR

TEAMtalk'ta yer alan habere göre Arsenal, 20 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmakla ilgileniyor. Londra ekibinin Endrick'in temsilcileriyle temasını sürdürdüğü ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

REAL MADRID'DE FORMA ŞANSI AZALDI

Endrick, sezonun başından bu yana Jose Mourinho'nun Real Madrid'inde istediği süreleri alamadı. Brezilyalı futbolcunun ilk takımda daha fazla süre alabilmesi konusunda yaşadığı belirsizlik, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

TEAMtalk'a göre oyuncunun temsilcileri, milli arada Real Madrid ile yapacakları görüşmede genç futbolcunun gelişimi ve önümüzdeki aylarda takımda üstlenebileceği rolü ele alacak.

ENDRICK MADRID HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Brezilyalı futbolcunun Real Madrid'de uzun vadeli bir kariyer yapma hedefinden vazgeçmediği belirtiliyor. Endrick'in ekibi, oyuncunun mevcut kadro yapılanmasında daha önemli bir role sahip olabilmesi için nasıl bir yol izlenebileceği konusunda kulüpten netlik arıyor.

Real Madrid'in de yüksek potansiyel gördüğü Endrick'ten ayrılmak istemediği aktarılırken, hücum hattındaki yoğun rekabet oyuncunun forma şansını doğrudan etkiliyor.

PREMIER LİG'DE TALİBİ ÇOK

Arsenal, Endrick'le ilgilenen tek İngiliz kulübü değil. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Aston Villa ve Fulham'ın da Brezilyalı futbolcunun durumunu takip ettiği ve yaz transfer döneminde oyuncuyla ilgili temaslarda bulunduğu bildirildi.

Endrick'in geleceğinin ocak ayında yeniden değerlendirilmesi ihtimali bulunurken, oyuncunun önceliğinin ise Real Madrid'deki geleceğine ilişkin daha net bir tablo oluşması olduğu ifade ediliyor.

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