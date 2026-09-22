Galatasaray'da Jankat Yılmaz kararı! Sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili karar verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da geçiren ve gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı takımda Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci konumuna yükseldi.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray'da Günay Güvenç'i geride bırakarak ikinci kaleci konumuna gelen Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray'da Günay Güvenç'i geride bırakarak ikinci kaleci konumuna gelen Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.