Galatasaray'da Jankat Yılmaz kararı! Sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın ardından kalede ikinci seçenek konumuna yükselen Jankat Yılmaz için yeni sözleşme kararı alındı. Sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki kalecinin kontratını uzatacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 08:42
Galatasaray'da Jankat Yılmaz kararı! Sözleşmesi uzatılıyor
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Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili karar verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da geçiren ve gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı takımda Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci konumuna yükseldi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'da Günay Güvenç'i geride bırakarak ikinci kaleci konumuna gelen Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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