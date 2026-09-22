Trabzonspor'un ilk hedefi Gedson Fernandes

Thomas Reis'in teknik direktörlüğe gelmesi sonrasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Thomas Reis kimi isterse alacağız. Bana göre mutlaka iyi bir orta saha getirmemiz gerekiyor. Tabii ki hocamız karar verecek ama 2-3 takviyeye ihtiyacımız var" demişti.
İLK HEDEF GEDSON FERNANDES
Bordo mavili yönetimin hedefindeki ilk isim Gedson Fernandes. Fırtına, Spartak Moskova'da forma giyen Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kadroya katmak için çalışmalara başladı. 27 yaşındaki merkez orta saha ile ilk kurulan temaslarda aşama kaydedildiği belirtilirken, Thomas Reis'in de bu transfere onay verdiği öne sürüldü.
3 TÜRK TAKIMINDA FORMA GİYDİ
Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Portekizli futbolcunun transferi o dönem gerçekleşmemişti. Rusya'da Premier Liga takımı Spartak Moskova'da forma giyen Fernandes, bu sezon toplam 11 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist üretti.
Takımıyla sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Fernandes, Rus ekibine 2025 yılında Beşiktaş'tan 20 milyon euro'ya transfer olmuştu. 1.83 boyundaki futbolcu daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formaları da giymişti.
İLK HEDEF GEDSON FERNANDES
Bordo mavili yönetimin hedefindeki ilk isim Gedson Fernandes. Fırtına, Spartak Moskova'da forma giyen Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kadroya katmak için çalışmalara başladı. 27 yaşındaki merkez orta saha ile ilk kurulan temaslarda aşama kaydedildiği belirtilirken, Thomas Reis'in de bu transfere onay verdiği öne sürüldü.
3 TÜRK TAKIMINDA FORMA GİYDİ
Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Portekizli futbolcunun transferi o dönem gerçekleşmemişti. Rusya'da Premier Liga takımı Spartak Moskova'da forma giyen Fernandes, bu sezon toplam 11 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist üretti.
Takımıyla sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Fernandes, Rus ekibine 2025 yılında Beşiktaş'tan 20 milyon euro'ya transfer olmuştu. 1.83 boyundaki futbolcu daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formaları da giymişti.