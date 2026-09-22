Trabzonspor'un ilk hedefi Gedson Fernandes

Trabzonspor, Beşiktaş'tan 20 milyon Euro'ya Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes için devre arasında Rusya kulübünün kapısını çalacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 09:30
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un ilk hedefi Gedson Fernandes
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Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
S. Moskova
Thomas Reis'in teknik direktörlüğe gelmesi sonrasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Thomas Reis kimi isterse alacağız. Bana göre mutlaka iyi bir orta saha getirmemiz gerekiyor. Tabii ki hocamız karar verecek ama 2-3 takviyeye ihtiyacımız var" demişti.

İLK HEDEF GEDSON FERNANDES

Bordo mavili yönetimin hedefindeki ilk isim Gedson Fernandes. Fırtına, Spartak Moskova'da forma giyen Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kadroya katmak için çalışmalara başladı. 27 yaşındaki merkez orta saha ile ilk kurulan temaslarda aşama kaydedildiği belirtilirken, Thomas Reis'in de bu transfere onay verdiği öne sürüldü.

3 TÜRK TAKIMINDA FORMA GİYDİ

Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Portekizli futbolcunun transferi o dönem gerçekleşmemişti. Rusya'da Premier Liga takımı Spartak Moskova'da forma giyen Fernandes, bu sezon toplam 11 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist üretti.

Takımıyla sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Fernandes, Rus ekibine 2025 yılında Beşiktaş'tan 20 milyon euro'ya transfer olmuştu. 1.83 boyundaki futbolcu daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formaları da giymişti. 

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