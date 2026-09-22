Marco Asensio için Fenerbahçe'de milli ara planı

Fenerbahçe, yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle son karşılaşmalarda riske edilmeyen Marco Asensio için milli arada özel bir program uygulayacak.

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calendar 22 Eylül 2026 09:26
Haber: Fanatik
Marco Asensio için Fenerbahçe'de milli ara planı
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Fenerbahçe'de milli ara, Marco Asensio'nun fiziksel olarak hazır hale gelmesi için değerlendirilecek. Yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle son karşılaşmalarda riske edilmeyen İspanyol futbolcuya, izin dönüşünde özel bir çalışma programı uygulanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ASENSIO İÇİN ÖZEL PROGRAM

Sarı-lacivertlilerde teknik ve sağlık heyeti, Asensio'nun fiziksel seviyesini yukarı çekmek için koordineli şekilde çalışacak. Hazırlanan program kapsamında tecrübeli futbolcunun dayanıklılığının ve maç temposunun artırılması planlanıyor.

Fenerbahçe teknik heyeti, Asensio'yu tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürmeme kararı alırken, milli ara bu süreçte önemli bir fırsat olarak görülüyor.

HEDEF MİLLİ ARA SONRASI

Fenerbahçe'deki beklenti, milli aranın ardından fiziksel olarak daha güçlü ve hazır bir Asensio'ya kavuşmak.

Teknik heyet, hücumdaki yaratıcılığı ve oyun aklıyla katkı vermesi beklenen İspanyol futbolcudan sezonun ilerleyen bölümünde maksimum verim almayı hedefliyor.

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