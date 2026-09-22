Beşiktaş'ta rotasyonun faturası ağır oldu!

Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından çıktığı Alanyaspor ve Amed Sportif deplasmanlarından mağlubiyetle ayrıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun iki karşılaşmada da yorgunluk gerekçesiyle yaptığı rotasyon dikkat çekti.

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calendar 22 Eylül 2026 10:28
Haber: Milliyet
Beşiktaş'ta rotasyonun faturası ağır oldu!
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Beşiktaş, Avrupa kupası maçlarının ardından oynadığı iki lig deplasmanında da puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'a 1-0, Amed Sportif'e ise 3-2 mağlup olurken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroda yaptığı rotasyon öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kartal, Amed Sportif deplasmanına liderlik hedefiyle çıkarken sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı ve milli araya 12 puanla üçüncü sırada girdi.

ALANYA'DA DÖRT İSİM YEDEĞE ÇEKİLDİ

Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i İstanbul'da 3-0 mağlup ettikten sonra Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk oldu ve karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Zalgiris maçında ilk 11'de yer alan Vlahovic, Olaitan, Murillo ve Ouattara, Alanyaspor karşısında yedek kulübesinde başladı.

AMED DEPLASMANINDA DA ROTASYON

Siyah-beyazlılar, Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Beşiktaş, bu maçın ardından Amed Sportif deplasmanında ise 3-2 yenildi.

Vincenzo Italiano, Trossard'ın sakatlığına rağmen Diyarbakır'daki karşılaşmada da kadroda değişikliğe gitti. Marsilya maçında ilk 11'de görev yapan Emirhan, Ouattara ve Cerny kulübeye çekilirken Djalo, Rıdvan ve Poku'ya forma verildi.

Italiano, kadroda yaptığı değişiklikleri oyuncuların yorgunluğuna bağladı. Kaynakta, savunma ve hücum hattındaki değişikliklerin takımın oyun düzenini etkilediği, Djalo, Rıdvan ve Poku'nun beklenen katkıyı veremediği değerlendirmesi yapıldı.

İlhan Fakılı'nın da Marsilya maçındaki performansının gerisinde kaldığı ve Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliğinin azaldığı belirtildi.

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