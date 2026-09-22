Rafael Leao'ya sert sözler: "Tatile çıkmış gibi..."

Sierra Leone Milli Takımı'nın eski futbolcusu Michael Lahoud, Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildiği mücadelede gösterdiği performans nedeniyle Rafael Leao'yu sert sözlerle eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 10:38
Fotoğraf: AA
Rafael Leao'ya sert sözler: 'Tatile çıkmış gibi...'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sierra Leone Milli Takımı'nın eski oyuncusu Michael Lahoud, sarı-kırmızılıların aldığı 4-0'lık mağlubiyette sergilediği performans nedeniyle Rafael Leao'yu eleştirdi.

Leao, Trabzonspor'un Muhammed Salah'ın hat-trick'iyle Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına istediği katkıyı sağlayamadı.

Lahoud, karşılaşmanın ardından Leao'nun performansından memnun kalmadığını belirtirken, Portekizli yıldızın mücadelede yeterli tutku ve isteği göstermediğini savundu.

"LEAO'DA TUTKU EKSİKLİĞİ VAR"

Lahoud, CBS Sports Golazo'ya yaptığı açıklamada, "Tutku eksikliğini en fazla ortaya koyan bir oyuncu vardı, o da Rafael Leao.

"HAFTADA 288 BİN EURO KAZANIYOR"

Haftada 288 bin euro kazandığını tekrar hatırlayalım. Böyle bir performans sergilemek kabul edilemez.

"TATİLE ÇIKMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Burası küçük bir kulüp değil, büyük bir kulüp. Sanki tatile çıkmış gibi görünüyor.

"U21 MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU SAVIOLO..."

Rafael Leao, 22 yaşındaki Portekiz U21 Milli Takımı oyuncusu Noah Saviolo karşısında tamamen etkisiz kaldı.

"KENDİNE GELMESİ GEREKİYOR"

Leao'nun bugün kendine gelmesi gerekiyor çünkü futbol acımasız olabilir. Bu, kariyerini yeniden canlandırması için son şanslarından biri olabilir." sözlerini sarf etti.  

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