Alexander Nübel Amedspor maçında ilki yaşadı

Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, Amedspor deplasmanında bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Alman file bekçisinin Süper Lig'de 6 maç sonunda ceza sahası dışından yediği gol sayısı 4'e çıktı.

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calendar 22 Eylül 2026 12:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Alexander Nübel Amedspor maçında ilki yaşadı
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Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Alexander Nübel, Amedspor deplasmanında bu sezon bir ilki yaşadı. Alman kaleci, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 6 MAÇTA UZAKTAN 4 GOL

Nübel'in Süper Lig'deki 6 maç sonunda ceza sahası dışından yediği gol sayısı 4'e ulaştı.

Alman file bekçisi, geçen sezon Bundesliga'da Stuttgart formasıyla ceza sahası dışından yalnızca 2 gol yemişti.

AMEDSPOR MAÇINDA İKİ UZAK GOL

Beşiktaş'ın Amedspor deplasmanında yediği gollerden Orban ve Dia Saba'nın vuruşları ceza sahası dışından geldi.

Siyah-beyazlılar daha önce 19 Nisan'da Samsun deplasmanında da benzer bir tablo yaşamış, Holse ve Coulibaly ceza sahası dışından attıkları gollerle fileleri havalandırmıştı.

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