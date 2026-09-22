Alexander Nübel Amedspor maçında ilki yaşadı

Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Alexander Nübel, Amedspor deplasmanında bu sezon bir ilki yaşadı. Alman kaleci, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 6 MAÇTA UZAKTAN 4 GOL
Nübel'in Süper Lig'deki 6 maç sonunda ceza sahası dışından yediği gol sayısı 4'e ulaştı.
Alman file bekçisi, geçen sezon Bundesliga'da Stuttgart formasıyla ceza sahası dışından yalnızca 2 gol yemişti.
AMEDSPOR MAÇINDA İKİ UZAK GOL
Beşiktaş'ın Amedspor deplasmanında yediği gollerden Orban ve Dia Saba'nın vuruşları ceza sahası dışından geldi.
Siyah-beyazlılar daha önce 19 Nisan'da Samsun deplasmanında da benzer bir tablo yaşamış, Holse ve Coulibaly ceza sahası dışından attıkları gollerle fileleri havalandırmıştı.
Nübel'in Süper Lig'deki 6 maç sonunda ceza sahası dışından yediği gol sayısı 4'e ulaştı.
Alman file bekçisi, geçen sezon Bundesliga'da Stuttgart formasıyla ceza sahası dışından yalnızca 2 gol yemişti.
AMEDSPOR MAÇINDA İKİ UZAK GOL
Beşiktaş'ın Amedspor deplasmanında yediği gollerden Orban ve Dia Saba'nın vuruşları ceza sahası dışından geldi.
Siyah-beyazlılar daha önce 19 Nisan'da Samsun deplasmanında da benzer bir tablo yaşamış, Holse ve Coulibaly ceza sahası dışından attıkları gollerle fileleri havalandırmıştı.