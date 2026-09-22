Beşiktaş'ta Poku beklentiyi karşılayamadı

Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den kiraladığı Ernest Poku, ilk kez ilk 11'de görev aldı. Hollandalı oyuncu ilk 45 dakikanın ardından yerini Vaclav Cerny'ye bırakırken, 0.02 asist beklentisiyle oynadı ve isabetli orta yapamadı.

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calendar 22 Eylül 2026 13:13
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Poku beklentiyi karşılayamadı
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Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Poku, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hızından faydalanmak istediği Hollandalı sağ kanat, ilk 45 dakikada çok sayıda top kaybı yaptı ve devre arasında oyundan alındı.

DEVREDE CERNY GİRDİ

Poku, görev yaptığı ilk yarıda 0.02 asist beklentisiyle oynarken isabetli orta yapamadı. 22 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yerini Vaclav Cerny'ye bıraktı.

4 MAÇTA 77 DAKİKA

Ernest Poku, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 karşılaşmada toplam 77 dakika süre aldı.

Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla tek golünü geçen hafta Marsilya karşısında kaydetti.

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