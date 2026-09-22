Beşiktaş'ta Poku beklentiyi karşılayamadı

Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Poku, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hızından faydalanmak istediği Hollandalı sağ kanat, ilk 45 dakikada çok sayıda top kaybı yaptı ve devre arasında oyundan alındı.
DEVREDE CERNY GİRDİ
Poku, görev yaptığı ilk yarıda 0.02 asist beklentisiyle oynarken isabetli orta yapamadı. 22 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yerini Vaclav Cerny'ye bıraktı.
4 MAÇTA 77 DAKİKA
Ernest Poku, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 karşılaşmada toplam 77 dakika süre aldı.
Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla tek golünü geçen hafta Marsilya karşısında kaydetti.
DEVREDE CERNY GİRDİ
Poku, görev yaptığı ilk yarıda 0.02 asist beklentisiyle oynarken isabetli orta yapamadı. 22 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yerini Vaclav Cerny'ye bıraktı.
4 MAÇTA 77 DAKİKA
Ernest Poku, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 karşılaşmada toplam 77 dakika süre aldı.
Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla tek golünü geçen hafta Marsilya karşısında kaydetti.