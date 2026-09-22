Javier Tebas'tan Mourinho'ya: 'Bahane bulma Jose!'

Atletico Madrid'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından başlayan hakem tartışmaları İspanya'da gündemdeki yerini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın hakemi Ortiz Arias'a yönelik özellikle Jose Mourinho'dan gelen sert eleştirilerin ardından LaLiga Başkanı Javier Tebas da tartışmaya dahil oldu.





Tebas, Real Madrid'in maç sonrasında ortaya koyduğu görüşleri konu alan bir yazıya sosyal medya hesabından cevap verdi.





"KİMSENİN KENDİNE ÖZEL HAKEM TALEP ETME HAKKI YOK"

Real Madrid'in hakem atamaları üzerinden yaptığı eleştirilere karşı çıkan Tebas, şu ifadeleri kullandı:





"Negreira olmadığı zaman hakem, o olmadığı zaman hakemin uluslararası olmaması... Bütün kulüpler hem uluslararası hakemler hem de uluslararası olmayan hakemler tarafından yönetilebilir. Hiçbir kulübün istediği hakemi seçme hakkı yok."





"LALIGA KİMSENİN MÜLKÜ DEĞİL"

Tebas, Real Madrid'in İspanyol futbolundaki önemini kabul ederken, kulübün LaLiga ile ilgili söylemlerine de tepki gösterdi.





LaLiga Başkanı, "Real Madrid, LaLiga için son derece önemli. Ancak 'Real Madrid olmadan LaLiga'nın hiçbir değeri yok' demek diğer kulüpleri, onların taraftarlarını ve tarihlerini küçümsemektir. Bu organizasyon kimsenin mülkü değil." dedi.





HAKEM ELEŞTİRİLERİNE 'BAHANE' ÇIKIŞI

Javier Tebas, Real Madrid'in hakemlerin kendilerine karşı hareket ettiği yönündeki iddialarına da sert çıktı.





Tebas, bu söylemin saha içindeki bazı sorunların önüne geçirildiğini savunarak şunları söyledi:





"Hakemlerin Real Madrid'e karşı yönlendirildiğini söylemek başka bir galakside yaşamak demektir. Bu anlatı, sezonun ilk maçlarında açıkça görülen başka eksikleri örtmek için bir mazeret olarak kullanılıyor. Sahada ne olduğunu açıklamak yerine bir komployu işaret etmek daha kolay."





"DAHA EYLÜL AYINDAYIZ"

Tebas, açıklamasının sonunda Real Madrid cephesine yönelik eleştirilerini daha da sertleştirdi.





"Gözlerindeki bağı çıkarsınlar! Daha eylül ayındayız ve şimdiden ligin şaibeli olduğunu söylüyorlar. Aynı mazerete artık sağduyu sahibi kimse inanmıyor."





Atletico Madrid derbisinin ardından başlayan tartışmalar, böylece Mourinho ve Real Madrid TV'nin açıklamalarının ardından LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın çıkışıyla yeni bir boyut kazandı.







