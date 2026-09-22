Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sırp santrfor, sağ arka adalesinde yaşadığı problem ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e bildirdi ve kadrodan çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 MİLLİ MAÇI KAÇIRACAK
Vlahovic'in yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın milli ara döneminde oynayacağı dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapamayacağı belirtildi.
Tecrübeli golcü, milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kalacak. Vlahovic'in sağlık ekibinin kontrolünde bireysel çalışmalarını ve tedavi programını sürdürmesi planlanıyor.
HEDEF MİLLİ ARA SONRASI
Beşiktaş cephesinde Vlahovic'in milli ara boyunca tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Sırp futbolcunun tedavi sürecinde herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde milli ara sonrasında yeniden takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA 7 MAÇTA 5 GOL
Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla kısa sürede hücumun önemli isimlerinden biri oldu.
26 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydetti. Vlahovic, son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında da ağları havalandırdı.
Vlahovic'in yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın milli ara döneminde oynayacağı dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapamayacağı belirtildi.
Tecrübeli golcü, milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kalacak. Vlahovic'in sağlık ekibinin kontrolünde bireysel çalışmalarını ve tedavi programını sürdürmesi planlanıyor.
HEDEF MİLLİ ARA SONRASI
Beşiktaş cephesinde Vlahovic'in milli ara boyunca tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Sırp futbolcunun tedavi sürecinde herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde milli ara sonrasında yeniden takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA 7 MAÇTA 5 GOL
Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla kısa sürede hücumun önemli isimlerinden biri oldu.
26 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydetti. Vlahovic, son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında da ağları havalandırdı.