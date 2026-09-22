Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 14:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi
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Boluspor, teknik direktör Daniel Farrar ile yollarını ayırdı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da teknik direktör Daniel Farrar dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, ABD'li teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 8. HAFTA SONRASI AYRILIK

Lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, geride kalan haftalarda yalnızca Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmasından aldığı 1 puanla son sırada yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarıyer karşılaşmasının ardından Boluspor yönetimi ile Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Boluspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

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