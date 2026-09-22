Van Bommel'den Lukaku ile özel görüşme!

Belçika'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel, ilk antrenmanda Romelu Lukaku ile birebir görüştü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Eylül 2026 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Van Bommel'den Lukaku ile özel görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktörü Mark van Bommel yönetimindeki ilk antrenmanını Tubize'deki tesislerde gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çalışmada yer alan futbolcular arasında Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku da bulunurken, Van Bommel'in Belçikalı yıldızla yaptığı özel görüşme dikkat çekti.

LUKAKU İLE İKİ DAKİKALIK GÖRÜŞME

Antrenmanı büyük ölçüde uzaktan takip eden Van Bommel, çalışmanın bir bölümünde Lukaku'yu yanına çağırdı.

Hollandalı teknik adam ile Lukaku yaklaşık iki dakika boyunca birebir görüştü.

İkilinin sohbetinin samimi ve neşeli bir atmosferde geçtiği, zaman zaman şakalaştıkları aktarıldı.

BİTİRİCİLİK ÇALIŞMASINA KATILDI

Lukaku, antrenmanın devamında hücum oyuncularıyla birlikte bitiricilik çalışmalarında yer aldı.

Çalışmanın ardından taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçeli futbolcu, imza dağıtıp fotoğraf çektirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.