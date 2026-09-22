Van Bommel'den Lukaku ile özel görüşme!

Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktörü Mark van Bommel yönetimindeki ilk antrenmanını Tubize'deki tesislerde gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çalışmada yer alan futbolcular arasında Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku da bulunurken, Van Bommel'in Belçikalı yıldızla yaptığı özel görüşme dikkat çekti.
LUKAKU İLE İKİ DAKİKALIK GÖRÜŞME
Antrenmanı büyük ölçüde uzaktan takip eden Van Bommel, çalışmanın bir bölümünde Lukaku'yu yanına çağırdı.
Hollandalı teknik adam ile Lukaku yaklaşık iki dakika boyunca birebir görüştü.
İkilinin sohbetinin samimi ve neşeli bir atmosferde geçtiği, zaman zaman şakalaştıkları aktarıldı.
BİTİRİCİLİK ÇALIŞMASINA KATILDI
Lukaku, antrenmanın devamında hücum oyuncularıyla birlikte bitiricilik çalışmalarında yer aldı.
Çalışmanın ardından taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçeli futbolcu, imza dağıtıp fotoğraf çektirdi.
LUKAKU İLE İKİ DAKİKALIK GÖRÜŞME
Antrenmanı büyük ölçüde uzaktan takip eden Van Bommel, çalışmanın bir bölümünde Lukaku'yu yanına çağırdı.
Hollandalı teknik adam ile Lukaku yaklaşık iki dakika boyunca birebir görüştü.
İkilinin sohbetinin samimi ve neşeli bir atmosferde geçtiği, zaman zaman şakalaştıkları aktarıldı.
BİTİRİCİLİK ÇALIŞMASINA KATILDI
Lukaku, antrenmanın devamında hücum oyuncularıyla birlikte bitiricilik çalışmalarında yer aldı.
Çalışmanın ardından taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçeli futbolcu, imza dağıtıp fotoğraf çektirdi.