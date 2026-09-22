Lamine Yamal'dan dikkat çeken Ballon d'Or sözleri

Lamine Yamal, Ballon d'Or'un gol ve istatistiklerden ziyade futbolseverlere heyecan veren oyunculara verilmesi gerektiğini belirterek Messi ve Ronaldinho'yu örnek gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 17:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal'dan dikkat çeken Ballon d'Or sözleri
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or ödülünün hangi kriterlere göre verilmesi gerektiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ballon d'Or'un yalnızca gol ve istatistikler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Yamal, futbolseverleri heyecanlandıran ve tribünlere çeken oyuncuların ön plana çıkması gerektiğini söyledi.

İspanyol yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ballon d'Or, insanların sırf onu izlemek için maça gittiği ve oynarken keyif aldığı futbolcuya verilmelidir. Kaç gol attığınızla ilgili olmamalı. Bu ödülü düşündüğümde aklıma Messi ve Ronaldinho gibi oyuncular geliyor."

Barcelona formasıyla elde ettiği başarılara da değinen Lamine Yamal, "Ben de Barcelona ile kupalar kazandım. Daha da önemlisi Dünya Kupası'nı kazandım" sözleriyle bireysel ödül için iddiasını ortaya koydu.

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