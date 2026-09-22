2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc kentinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, 6 Ekim Salı günü ise İstanbul'da Macaristan'ı konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc kentinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, 6 Ekim Salı günü ise İstanbul'da Macaristan'ı konuk edecek.