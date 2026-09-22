Ümit Milli Takım'da Başar ve Berkay kadrodan çıkarıldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 16:30
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Takım'da Başar ve Berkay kadrodan çıkarıldı
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2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc kentinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, 6 Ekim Salı günü ise İstanbul'da Macaristan'ı konuk edecek.

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