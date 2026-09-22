The Athletic'ten Mike Vorkunov'un haberine göre NBA, Seattle sürecine geçmeden önce Las Vegas'taki genişleme takımı için kazanan yatırımcı grubunu belirleyebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lig, genişleme çalışmalarını sürdürürken iki pazarda farklı yöntemler izliyor. Las Vegas'ta çok sayıda yatırımcı grubu yeni takımın sahibi olmak için yarışırken Seattle'da kamuoyuna yansıyan teklif sahibi sayısı şu anda daha az durumda.
Sürece aşina sektör kaynakları, Vorkunov'a yaptıkları açıklamada, "NBA, Seattle sürecine geçmeden önce Las Vegas'taki kazanan teklifi belirleyebilir" ifadelerini kullandı.
Las Vegas için şu ana kadar iki farklı teklif süresi tamamlandı. Bunlardan sonuncusu 17 Eylül'de sona erdi. NBA Başkanı Adam Silver, geçtiğimiz hafta yeni bir teklif turunun yakında başlayacağını ancak sunulacak tekliflerin henüz nihai teklifler olmayacağını açıkladı.
Silver, "Yakın zamanda bir sonraki tur teklifleri gelecek. Bunlar nihai teklifler değil, bir sonraki aşamanın teklifleri olacak" dedi.
Las Vegas sürecinde birden fazla yatırımcı grubu yer almaya devam ediyor. Nancy Walton Laurie ve eşi Bill Laurie'nin liderlik ettiği grubun önemli adaylar arasında bulunduğu düşünülüyor. NHL ekibi Vegas Golden Knights'ın sahibi Bill Foley de bir NBA takımını şehre getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Las Vegas Jacks adlı bir başka grupta Jerry Colangelo ve Vinny Del Negro, NBA temsilcileri olarak yer alıyor. Grubun bünyesinde eski Turner Broadcasting Başkanı David Levy de bulunuyor. Kimliği açıklanmayan en az bir yatırımcı grubunun daha yarışta olduğu belirtiliyor.
Josh Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger daha önce Las Vegas sürecinde yer almış ancak daha sonra Los Angeles Lakers'ı satın almaya odaklanmıştı.
Las Vegas'taki salon konusu ise henüz çözüme kavuşturulmadı. Silver, NBA'in T-Mobile Arena'nın yenilenmesi de dahil olmak üzere birkaç farklı ihtimali değerlendirdiğini söyledi.
Silver ayrıca bazı yatırımcı gruplarının büyük ölçekli eğlence merkezleri olarak tasarlanan tamamen yeni salon projeleri sunduğunu belirtti.
Silver, "Modern bir eğlence sarayı olarak tanımlayabileceğim bazı projeler gördük" ifadelerini kullandı.
NBA, Las Vegas'ta gelecekte inşa edilebilecek bir salonun nasıl bir yapıya sahip olabileceğini değerlendirirken Sphere'ün ve teknoloji odaklı eğlence modelinin yaratabileceği etkiyi de inceliyor.
Seattle'daki süreç ise farklı bir görünüm sergiliyor. NHL ekibi Seattle Kraken'ın sahibi Samantha Holloway, şehirde şu anda kamuoyu tarafından bilinen tek büyük yatırımcı konumunda bulunuyor. Bununla birlikte New York merkezli BlackSun Private Equity ile Tulalip Kabileleri'nin liderlik ettiği ikinci bir grup da sürece dahil oldu.
Holloway, Seattle SuperSonics'i şehre geri getirmek istediğini daha önce kamuoyuna açık biçimde dile getirmişti. Climate Pledge Arena hâlihazırda faaliyette bulunurken NBA, salonu değerlendirmek üzere operasyon ekiplerini de Seattle'a gönderdi.
Silver, Seattle'daki salonun kısa süre içerisinde bir NBA takımına ev sahipliği yapabilecek durumda olduğunu söyledi.
NBA Başkanı, "Ligi beş hafta sonra başlatacak olsaydık Seattle'da hazır olabilirdik" dedi.
NBA, Seattle ve Las Vegas'ın genişleme pazarı olarak değerlendirilmesini mart ayında resmen onaylamıştı. Lig, genişleme kararını 2026 yılının sonuna kadar vermeyi hedefliyor. Potansiyel yeni takımların 2028-29 sezonu kadar erken bir tarihte lige katılabileceği belirtiliyor.
Ancak şu ana kadar iki şehre de genişleme takımı verilmiş değil. NBA'in yatırımcı grupları ve salon düzenlemeleri hakkında karar vermesinin yanı sıra genişleme draftı ile kadro kurallarının ayrıntılarını da belirlemesi gerekiyor.
Sürece aşina sektör kaynakları, Vorkunov'a yaptıkları açıklamada, "NBA, Seattle sürecine geçmeden önce Las Vegas'taki kazanan teklifi belirleyebilir" ifadelerini kullandı.
Las Vegas için şu ana kadar iki farklı teklif süresi tamamlandı. Bunlardan sonuncusu 17 Eylül'de sona erdi. NBA Başkanı Adam Silver, geçtiğimiz hafta yeni bir teklif turunun yakında başlayacağını ancak sunulacak tekliflerin henüz nihai teklifler olmayacağını açıkladı.
Silver, "Yakın zamanda bir sonraki tur teklifleri gelecek. Bunlar nihai teklifler değil, bir sonraki aşamanın teklifleri olacak" dedi.
Las Vegas sürecinde birden fazla yatırımcı grubu yer almaya devam ediyor. Nancy Walton Laurie ve eşi Bill Laurie'nin liderlik ettiği grubun önemli adaylar arasında bulunduğu düşünülüyor. NHL ekibi Vegas Golden Knights'ın sahibi Bill Foley de bir NBA takımını şehre getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Las Vegas Jacks adlı bir başka grupta Jerry Colangelo ve Vinny Del Negro, NBA temsilcileri olarak yer alıyor. Grubun bünyesinde eski Turner Broadcasting Başkanı David Levy de bulunuyor. Kimliği açıklanmayan en az bir yatırımcı grubunun daha yarışta olduğu belirtiliyor.
Josh Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger daha önce Las Vegas sürecinde yer almış ancak daha sonra Los Angeles Lakers'ı satın almaya odaklanmıştı.
Las Vegas'taki salon konusu ise henüz çözüme kavuşturulmadı. Silver, NBA'in T-Mobile Arena'nın yenilenmesi de dahil olmak üzere birkaç farklı ihtimali değerlendirdiğini söyledi.
Silver ayrıca bazı yatırımcı gruplarının büyük ölçekli eğlence merkezleri olarak tasarlanan tamamen yeni salon projeleri sunduğunu belirtti.
Silver, "Modern bir eğlence sarayı olarak tanımlayabileceğim bazı projeler gördük" ifadelerini kullandı.
NBA, Las Vegas'ta gelecekte inşa edilebilecek bir salonun nasıl bir yapıya sahip olabileceğini değerlendirirken Sphere'ün ve teknoloji odaklı eğlence modelinin yaratabileceği etkiyi de inceliyor.
Seattle'daki süreç ise farklı bir görünüm sergiliyor. NHL ekibi Seattle Kraken'ın sahibi Samantha Holloway, şehirde şu anda kamuoyu tarafından bilinen tek büyük yatırımcı konumunda bulunuyor. Bununla birlikte New York merkezli BlackSun Private Equity ile Tulalip Kabileleri'nin liderlik ettiği ikinci bir grup da sürece dahil oldu.
Holloway, Seattle SuperSonics'i şehre geri getirmek istediğini daha önce kamuoyuna açık biçimde dile getirmişti. Climate Pledge Arena hâlihazırda faaliyette bulunurken NBA, salonu değerlendirmek üzere operasyon ekiplerini de Seattle'a gönderdi.
Silver, Seattle'daki salonun kısa süre içerisinde bir NBA takımına ev sahipliği yapabilecek durumda olduğunu söyledi.
NBA Başkanı, "Ligi beş hafta sonra başlatacak olsaydık Seattle'da hazır olabilirdik" dedi.
NBA, Seattle ve Las Vegas'ın genişleme pazarı olarak değerlendirilmesini mart ayında resmen onaylamıştı. Lig, genişleme kararını 2026 yılının sonuna kadar vermeyi hedefliyor. Potansiyel yeni takımların 2028-29 sezonu kadar erken bir tarihte lige katılabileceği belirtiliyor.
Ancak şu ana kadar iki şehre de genişleme takımı verilmiş değil. NBA'in yatırımcı grupları ve salon düzenlemeleri hakkında karar vermesinin yanı sıra genişleme draftı ile kadro kurallarının ayrıntılarını da belirlemesi gerekiyor.