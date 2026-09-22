Arsenal'da Mikel Arteta ile devam kararı

Premier League şampiyonu Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'da Mikel Arteta ile devam kararı
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Londra ekibi, sözleşmesinin son yılına giren İspanyol teknik adamla bir süredir yürüttüğü görüşmelerde sonuca ulaştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre taraflar yeni kontratın şartları konusunda anlaşma sağladı ve Arteta'nın Emirates'teki görev süresini uzatması kesinleşti.

EN AZ 10. YILINA GİRECEK

Yeni sözleşmenin süresiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak anlaşmanın, Aralık 2019'da Arsenal'ın başına geçen Arteta'yı kulüpte en az 10. yılına taşıyacak şekilde planlandığı ifade edildi.

MAAŞINA BÜYÜK ZAM

Arteta'nın yeni kontratında yalnızca görev süresi değil, maaşında da ciddi bir artış olması bekleniyor.

İspanyol teknik adamın mevcut anlaşmasında yıllık yaklaşık 10 milyon sterlin kazandığı, buna ek olarak 5 milyon sterline kadar bonus aldığı belirtiliyor.

Yeni sözleşmeyle birlikte bu rakamların yukarı çekileceği kaydedildi.

"BURADA OLMAK İSTİYORUM"

Arteta, geçtiğimiz hafta sözleşme görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada Arsenal'da kalmak istediğini açık şekilde dile getirmişti.

İspanyol çalıştırıcı, "Taraftarların bu konuda endişelenmesine gerek yok çünkü burada olmak istiyorum. Çok mutluyum ve birlikte çalıştığım insanlarla çalıştığım için çok minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

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