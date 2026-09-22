Jazz'in sahibi Smith'ten Ballmer'a destek: "NBA onunla daha iyi"

Utah Jazz'in sahibi Ryan Smith, maaş sınırını aşmaya yönelik usulsüzlükler nedeniyle ağır cezalara çarptırılan Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'a destek verdi. Smith, Ballmer'a saygı duyduğunu belirtirken lig kurallarının istisnasız biçimde uygulanması gerektiğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 16:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jazz'in sahibi Smith'ten Ballmer'a destek: 'NBA onunla daha iyi'
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Los Angeles Clippers'ın maaş sınırını aşmaya yönelik usulsüzlükler nedeniyle cezalandırılması, yaz döneminde NBA'in en fazla tartışılan konularından biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Utah Jazz'in sahibi Ryan Smith de Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'ın merkezinde yer aldığı skandalla ilgili görüşlerini paylaşarak deneyimli yöneticiye duyduğu saygıyı dile getirdi. Smith bununla birlikte NBA'deki bütün takımların lig kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Front Office Sports'tan Daniel Roberts'a konuşan Smith, "Steve her şeyden önce son derece düzgün bir insan. Bu oyun karmaşık ve zor. Elbette kurallarımız var ve NBA'in gerekeni yapması gerekiyor. Onun cezayı kabul etmesine sevindim. Artık hepimiz bu sayfayı çevirip yolumuza devam edebiliriz" dedi.

Smith sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ligde ilk kez yaşanan bir olay değil ancak bu kuralların bir anlamı olmak zorunda. Takım sahipleri olarak kıyaslandığımızda oldukça yüksek standartlara tabi tutuluyoruz. NBA'in Ballmer'la çok daha iyi bir lig olduğunu düşünüyorum."

Wachtell Lipton hukuk firması tarafından yürütülen ve bir yıl süren soruşturmanın ardından Steve Ballmer ile Los Angeles Clippers'ın maaş sınırını manipüle ettiği ve Kawhi Leonard'a yasa dışı, gizli sponsorluk anlaşmaları üzerinden ödeme yaptığı sonucuna varılmıştı.

NBA yönetimi, soruşturmanın ardından Ballmer'ı lig ve takım bünyesindeki bütün faaliyetlerden bir yıl süreyle men etmişti.

Clippers'ın Ticari Operasyonlar Başkanı Gillian Zucker'a da maaş almaksızın bir yıl men cezası verilirken Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank altı ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.

En ağır cezalar ise Clippers organizasyonuna uygulanmıştı. Los Angeles ekibinin 2029'dan 2033'e kadar art arda beş birinci tur draft hakkını NBA'e teslim etmesine karar verilmişti.

Clippers ayrıca 30 milyon dolar para cezasına çarptırılmış ve NBA yönetiminde beş yıl boyunca uygulanacak sıkı bir uyum ve denetim programına tabi tutulmuştu.

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