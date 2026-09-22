Arjantin'den Scaloni için 4 yıllık teklif!

Arjantin Futbol Federasyonu'nun, teknik direktör Lionel Scaloni'nin geleceği için harekete geçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre AFA, 31 Aralık 2026'da sözleşmesi sona erecek olan Scaloni'ye 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti.
Scaloni'nin geleceği, Dünya Kupası finalinin ardından belirsizliğini koruyordu.
Arjantinli teknik adam, turnuva sonrasında geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediğini belirtmişti. Arjantin basınında da AFA'nın başarılı teknik adamı takımın başında tutmak istediği aktarılmıştı.
Arjantin Milli Takımı, Lionel Scaloni döneminde 2022 Dünya Kupası, 2021 ve 2024 Copa America ile 2022 Finalissima şampiyonluklarıyla birlikte son yılların en başarılı dönemlerinden birini geçirdi.
Scaloni'nin geleceği, Dünya Kupası finalinin ardından belirsizliğini koruyordu.
Arjantinli teknik adam, turnuva sonrasında geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediğini belirtmişti. Arjantin basınında da AFA'nın başarılı teknik adamı takımın başında tutmak istediği aktarılmıştı.
Arjantin Milli Takımı, Lionel Scaloni döneminde 2022 Dünya Kupası, 2021 ve 2024 Copa America ile 2022 Finalissima şampiyonluklarıyla birlikte son yılların en başarılı dönemlerinden birini geçirdi.