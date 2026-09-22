CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

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calendar 22 Eylül 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 21:47
Haber: Sporx.com
CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş
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Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile ikincisini karşı karşıya getirecek Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (4.PERİYOT)

FENERBAHÇE TARFİN: 66


BEŞİKTAŞ: 52

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