CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile ikincisini karşı karşıya getirecek Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (4.PERİYOT)
FENERBAHÇE TARFİN: 66
BEŞİKTAŞ: 52
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CANLI TAKİP: (4.PERİYOT)
FENERBAHÇE TARFİN: 66
BEŞİKTAŞ: 52
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!