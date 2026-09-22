Saras Jasikevicius: 'Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım'

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Saras Jasikevicius, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın başantrenörü Saras Jasikevicius değerlendirmelerde bulundu.
"HARİKA HİSSEDİYORUZ"
Saras Jasikevicius, galibiyetin ardından mutluluğunu dile getirdi.
"Harika hissediyoruz. Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım."
"SAVUNMAMIZ İYİYDİ"
Fenerbahçe'nin savunma performansına ve hücum ribaundlarına dikkat çeken Jasikevicius, şöyle konuştu:
"Savunmamız iyiydi. Beşiktaş çok iyi şutörlere sahip ama hücum ribaundları bize avantaj sağladı. Kolay değildi; bu süreçte çok fazla seyahat ettik. Sabırlı olmalıyız. Şu anda zaferi kutlamalıyız."
"SONUÇTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"
Maçın zorluğuna dikkat çeken deneyimli başantrenör, Abu Dabi'deki EuroLeague Süper Kupa maçlarının takımı yorduğunu belirtti:
"Sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Maçın ne kadar zor olacağını biliyorduk. Abu Dhabi'ye yaptığımız seyahat ve orada oynadığımız iki maç bizden ciddi anlamda enerji götürdü. Bugün ilk yarıda zihinsel olarak daha net olduğumuzu düşünüyorum ve daha iyi oynadık. İkinci yarıda ise aynı seviyede değildik. Beşiktaş'a karşı oynamak ve kazanmak her zaman zordur, özellikle de böyle bir atmosferde. Buna rağmen maçı kazanmayı başardık ve bizim için önemli olan da buydu. Şimdi ilk hedefimiz bu akşam iyi bir şekilde kutlama yapmak. Yarın izinliyiz."
"BU AKŞAM KUPAYI KUTLAYACAĞIZ"
Jasikevicius, kupa kutlamasının ardından Bologna maçına hazırlanacaklarını söyledi:
"Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var ama yine de bu akşam kupayı kutlayacağız. Perşembe günü ise Bologna maçının hazırlıklarına başlayacağız."
"YENİ TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ERKEN"
Yeni transferlerin performansını değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirten Saras, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni transferleri değerlendirmek için henüz çok erken. Bence onlar hakkında Aralık ayında daha sağlıklı konuşabiliriz. Şu anda bizim yapmamız gereken onlara yardımcı olmak ve zaman tanımak."
"İYİ BİR ADAPTASYON SÜRECİNDEN GEÇİYORLAR"
Sarı-lacivertli takımın yeni oyuncularının uyum sürecine de değinen Jasikevicius, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bir takıma gelip hemen adapte olmak kolay değil. Neyse ki çok tecrübeli oyuncular ve kariyerlerinde birçok şey gördüler. Bu da adaptasyon sürecini biraz daha kolaylaştırıyor. Ancak sadece üç haftanın ardından yeni transferleri değerlendirmek mantıklı olmaz. İyi bir adaptasyon sürecinden geçiyorlar. Dediğim gibi, bizim görevimiz onlara yardımcı olmak ve zaman tanımak."
"HARİKA HİSSEDİYORUZ"
Saras Jasikevicius, galibiyetin ardından mutluluğunu dile getirdi.
"Harika hissediyoruz. Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım."
"SAVUNMAMIZ İYİYDİ"
Fenerbahçe'nin savunma performansına ve hücum ribaundlarına dikkat çeken Jasikevicius, şöyle konuştu:
"Savunmamız iyiydi. Beşiktaş çok iyi şutörlere sahip ama hücum ribaundları bize avantaj sağladı. Kolay değildi; bu süreçte çok fazla seyahat ettik. Sabırlı olmalıyız. Şu anda zaferi kutlamalıyız."
"SONUÇTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"
Maçın zorluğuna dikkat çeken deneyimli başantrenör, Abu Dabi'deki EuroLeague Süper Kupa maçlarının takımı yorduğunu belirtti:
"Sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Maçın ne kadar zor olacağını biliyorduk. Abu Dhabi'ye yaptığımız seyahat ve orada oynadığımız iki maç bizden ciddi anlamda enerji götürdü. Bugün ilk yarıda zihinsel olarak daha net olduğumuzu düşünüyorum ve daha iyi oynadık. İkinci yarıda ise aynı seviyede değildik. Beşiktaş'a karşı oynamak ve kazanmak her zaman zordur, özellikle de böyle bir atmosferde. Buna rağmen maçı kazanmayı başardık ve bizim için önemli olan da buydu. Şimdi ilk hedefimiz bu akşam iyi bir şekilde kutlama yapmak. Yarın izinliyiz."
"BU AKŞAM KUPAYI KUTLAYACAĞIZ"
Jasikevicius, kupa kutlamasının ardından Bologna maçına hazırlanacaklarını söyledi:
"Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var ama yine de bu akşam kupayı kutlayacağız. Perşembe günü ise Bologna maçının hazırlıklarına başlayacağız."
"YENİ TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ERKEN"
Yeni transferlerin performansını değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirten Saras, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni transferleri değerlendirmek için henüz çok erken. Bence onlar hakkında Aralık ayında daha sağlıklı konuşabiliriz. Şu anda bizim yapmamız gereken onlara yardımcı olmak ve zaman tanımak."
"İYİ BİR ADAPTASYON SÜRECİNDEN GEÇİYORLAR"
Sarı-lacivertli takımın yeni oyuncularının uyum sürecine de değinen Jasikevicius, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bir takıma gelip hemen adapte olmak kolay değil. Neyse ki çok tecrübeli oyuncular ve kariyerlerinde birçok şey gördüler. Bu da adaptasyon sürecini biraz daha kolaylaştırıyor. Ancak sadece üç haftanın ardından yeni transferleri değerlendirmek mantıklı olmaz. İyi bir adaptasyon sürecinden geçiyorlar. Dediğim gibi, bizim görevimiz onlara yardımcı olmak ve zaman tanımak."