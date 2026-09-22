Talen Horton-Tucker: "Çok iyi hissediyorum"

Fenerbahçe Tarfin'in yıldız oyuncusu Talen Horton-Tucker, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 23:15
Fotoğraf: AA
Talen Horton-Tucker: 'Çok iyi hissediyorum'
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Fenerbahçe Tarfin, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından Talen Horton-Tucker değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Horton-Tucker, sezona galibiyetle başlamanın önemine dikkat çekti:

"Gerçekten çok iyi hissediyorum. Sezona galibiyetle başlamak her zaman önemli."

"RAKİBİN YENİDEN MAÇA ORTAK OLMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Karşılaşmanın inişli çıkışlı geçtiğini belirten Horton-Tucker, farkı korumaları gerektiğini söyledi:

"Maç inişli çıkışlı geçti. Birkaç kez farkı ciddi şekilde açtık. Böyle anlarda rakibin yeniden maça ortak olmasına izin vermememiz ve üstünlüğümüzü korumamız gerekiyor."

"ÖNÜMÜZDE HALA ÇOK UZUN BİR YOL VAR"

Sezonun başında olduklarını hatırlatan ABD'li oyuncu, gelişmeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti:

"Ama sezon daha yeni başladı. Gelişmeye devam etmeliyiz. Önümüzde hala çok uzun bir yol var."

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