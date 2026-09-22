Alperen Şengün: "NBA'in en iyi oyuncusu olmak istiyorum"

Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, NBA'de artan beklentilerin kendisini motive ettiğini belirterek hedefinin bir gün ligin en iyi oyuncusu olmak olduğunu söyledi.

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calendar 22 Eylül 2026 23:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Alperen Şengün: 'NBA'in en iyi oyuncusu olmak istiyorum'
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, ligin en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon öncesi medya gününde konuşan milli basketbolcu, "Her yıl beklentiler farklılaşıyor, giderek büyüyor. Daha iyi bir oyuncu haline ancak böyle gelirsiniz. Bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum." dedi.

Beklentilerin kendisini daha motive ettiğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Bu ligde oynamak bir hayatta kalma mücadelesi. Çünkü her yıl gelen 60 yeni oyuncu var ve emekli olana kadar asla rahatlayamazsınız. Her yıl çok çalışmalısınız. Bu ligde oynamak zor. Çok fazla yetenek var ve ben bu baskıyı seviyorum. Her yıl, beni daha iyi bir oyuncu yapıyor. 20 sayı attıysam, 25 yapabilirim. 25 attıysam, 30 yapabilirim." ifadelerini kullandı.

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