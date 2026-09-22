UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

Hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda FC Slovan Liberec - Rosenborg BK maçını yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 21:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
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FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda yarın Çekya temsilcisi FC Slovan Liberec ile Norveç ekibi Rosenborg BK arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Usti nad Labem şehrindeki Mestsky Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Pakkan'ın yardımcılıklarını Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.

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