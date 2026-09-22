Wade Baldwin: 'Kupayla sezona başlamak güzel'

Fenerbahçe Tarfin'in ABD'li oyun kurucusu Wade Baldwin, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kazandıkları şampiyonluğun çok önemli olduğunu aktaran Baldwin, "Süper Kupa organizasyonundan kupa alamadık. Şimdi Türkiye'ye döndük. Fenerbahçe, yeniden sezona kupayla başladı. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel." ifadelerini kullandı.
Baldwin, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iyi oynadıklarını vurgulayarak "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak. Takımımızda yeni oyuncular var. Onlarla erkenden başarı yakaladık. Sezona onlarla şampiyon olarak başlamak büyük bir fırsat. Çok heyecanlıyız. Şimdi sıradaki maça odaklandık." diye konuştu.
Takımın yeni transferlerine değinen ABD'li oyun kurucu, "Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu. Braxton Key de Süper Kupa'da iyi performans gösterdi. Herkes takıma yavaş yavaş dahil oluyor. Maçları kazanmanın bir yolunu buluyoruz. Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz." dedi.
Baldwin, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iyi oynadıklarını vurgulayarak "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak. Takımımızda yeni oyuncular var. Onlarla erkenden başarı yakaladık. Sezona onlarla şampiyon olarak başlamak büyük bir fırsat. Çok heyecanlıyız. Şimdi sıradaki maça odaklandık." diye konuştu.
Takımın yeni transferlerine değinen ABD'li oyun kurucu, "Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu. Braxton Key de Süper Kupa'da iyi performans gösterdi. Herkes takıma yavaş yavaş dahil oluyor. Maçları kazanmanın bir yolunu buluyoruz. Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz." dedi.