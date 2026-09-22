Onuralp Bitim: "Her zaman kupalara açız"

Fenerbahçe Tarfin'in oyuncusu Onuralp Bitim, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 23:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Onuralp Bitim: 'Her zaman kupalara açız'
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Fenerbahçe Tarfin, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek sezonu kupayla açtı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin oyuncusu Onuralp Bitim, mücadeleyi ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HER ZAMAN KUPALARA AÇIZ"

Onuralp Bitim, yeni sezona kupayla başlamanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Her zaman kupalara açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Ondan sonra da sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun. Onları seviyoruz." dedi.

"İYİ BİR HAZIRLIK TURNUVASI OLDU"

EuroLeague Süper Kupa organizasyonunu da değerlendiren Onuralp, "İlk defa düzenlenen bir organizasyondu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maç takvimi ne kadar doğruydu, bunu tartışabiliriz. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalıp buraya döndük. Şimdi kupayı kazandık. Şimdi önümüzde Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi var." ifadelerini kullandı.

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