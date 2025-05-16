16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
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21:00
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Levante-Albacete
21:30
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SV Horn-Kapfenberger SV
1-170'
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Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
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FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
0-0
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
0-1UZS
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FC Nordsjaelland-AGF
0-027'
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Brann-Sarpsborg 08
2-171'
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Fredrikstad-KFUM
1-069'
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Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

2. Lig'de 3. tura yükselen takımlar belli oldu

TFF 2. Lig'de play-off üçüncü turda mücadele edecek takımlar belli oldu. Play-off ikinci turda rakiplerine üstünlük sağlayan Altınordu ile Artı Değer Vanspor, üçüncü tura yükseldi.

calendar 16 Mayıs 2025 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2. Lig'de 3. tura yükselen takımlar belli oldu
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TFF 2. Lig'de play-off üçüncü turda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda rakiplerine üstünlük kuran Altınordu ile Artı Değer Vanspor, adını üçüncü tura yazdırdı.

2. Lig play-off ikinci tur rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Altınordu: 0-0 (İlk maç: 0-1)

Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor: 0-1 (İlk maç: 2-2)


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