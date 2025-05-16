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Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyinden flaş paylaşım!

Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kardeşinin Galatasaraylılığına yönelik eleştirilere sert çıktı.

calendar 16 Mayıs 2025 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyinden flaş paylaşım!
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla son günlerde kardeşi hakkında yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu hakkında tebrik paylaşımı yapmaması sosyal medyada tepki çekmişti.

"GALATASARAY'I VE KEREM'İ KORUMAK İÇİN…"

Tepkilerin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapan Selim Aktürkoğlu açıklamasına, "Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım." sözleriyle başladı.

"KALBİ HALA GALATASARAY'LA ATIYOR"

Kerem'in Galatasaray'a uzun yıllar emek verdiğini vurgulayan Aktürkoğlu, "Mevcut kulübüne ve taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hâlâ takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı." dedi.

"KEREM'İN GALATASARAYLILIĞINI SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Eleştirilere net bir yanıt veren Selim Aktürkoğlu, "Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil." ifadelerini kullandı.

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE"

Aktürkoğlu, açıklamasının sonunda ise şu ifadeleri kullandı; "Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de…"


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