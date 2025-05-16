Derrick Köhn için Süper Lig sürprizi!

Galatasaray'dan Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn için Süper Lig ihtimali gündeme geldi.
26 yaşındaki Alman sol bekin Göztepe ile birlikte Eyüpspor ve bir Süper Lig kulübüne menajerler tarafından önerildiği öğrenildi.
Alman basını, geçtiğimiz günlerde Werder Bremen'in Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmak istediğini ancak sözleşmede yer alan 5,125 milyon euro'yu ödemek istemediğini öne sürmüştü.
Werder Bremen'de bu sezon 29 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
26 yaşındaki Alman sol bekin Göztepe ile birlikte Eyüpspor ve bir Süper Lig kulübüne menajerler tarafından önerildiği öğrenildi.
Alman basını, geçtiğimiz günlerde Werder Bremen'in Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmak istediğini ancak sözleşmede yer alan 5,125 milyon euro'yu ödemek istemediğini öne sürmüştü.
Werder Bremen'de bu sezon 29 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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