iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 pro max fiyatı 2025

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni iPhone 17 Air'in özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Ultra ince yapısıyla dikkat çeken üründe SIM kart yuvası kaldırılırken eSIM teknolojisine geçilecek. Apple'ın Eylül ayında satışa sunulması beklenen Air'i fiyat-performans olarak tasarlaması ise maliyeti azalttı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni cihaz, 899 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.



iPhone 17 ne zaman çıkacak?



Apple'ın yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayında, çoğunlukla Eylül ayının ikinci haftasındaki bir Salı günü tanıttığı biliniyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17 serisinin de 9 Eylül 2025 civarında tanıtılması bekleniyor.



Geçmiş yıllardaki iPhone lansman tarihlerine bakacak olursak:



iPhone 16: 20 Eylül 2024

iPhone 15: 12 Eylül 2023

iPhone 14: 7 Eylül 2022

iPhone 13: 14 Eylül 2021

iPhone 12: 13 Ekim 2020 (COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelendi)



Geçmişte yaşadığımız deneyimlere göre, iPhone ön siparişleri genellikle tanıtım etkinliğinden sonraki Cuma günü başlıyor ve cihazlar bir hafta sonraki Cuma günü sahiplerine ulaştırılıyor. Ancak bazen üretim sorunları nedeniyle bazı modellerin sevkiyatı diğerlerinden birkaç hafta sonraya sarkabiliyor.



iPhone 17 Fiyatı Ne Kadar?



iPhone 17 serisinin fiyatlandırmasıyla ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazı söylentiler ve tahminler mevcut. iPhone 17'nin ne kadar olacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil, ancak "Plus" modelinin yerini alacak yeni bir "Slim" modelinin piyasaya sürüleceği ve bu modelin Pro Max'ten daha pahalı olacağı öne sürülüyor. Bu iddiaya göre, Slim modelinin Pro modelleriyle aynı işlemci ve RAM'e sahip olmayacağı belirtiliyor.



Söz konusu sızıntıya göre iPhone 17 serisinin olası fiyatlandırması şu şekilde:



iPhone 17: 6.27 inç LTPO ekran, A19 işlemci/8GB RAM (799$)

iPhone 17 Pro: 6.27 inç LTPO ekran, A19 Pro işlemci/12GB RAM (1.099$)

iPhone 17 Pro Max: 6.86 inç LTPO ekran, A19 Pro işlemci/12GB RAM (1.199$)

iPhone 17 Slim: 6.65 inç LTPO ekran, A19 işlemci/8GB RAM (1.299$)

NOT: Bu fiyatlar, olası ABD pazarı için belirlenmiş durumda. Türkiye pazarı için fiyatlara ÖTV, KDV, TRT bandrolü gibi ekstra ödemeler dahil ediliyor.



Bu fiyatlandırma, Pro modelinde 100 dolarlık bir artış anlamına gelirken, yeni Slim modelinin Pro Max'ten 100 dolar daha yüksek bir fiyatla Plus modelinin yerini alması, genel iPhone fiyatlarında önemli bir artışa işaret ediyor.



iPhone 17'den sonrası: iPhone 18 Pro nasıl olacak?



2026'da piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro'nun, lensine giren ışık miktarının kontrol edildiği değişken diyaframlı bir ana arka kameraya sahip olabileceği iddia ediliyor. Değişken diyaframlı bir lens, farklı aydınlatma koşullarına daha iyi uyum sağlayabilecek ve aynı zamanda nesneler üzerinde daha keskin odak ve daha yumuşak arka plan bulanıklığı için alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek.





