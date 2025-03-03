Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Krem veya merhem kullanımı orucu bozar mı? Hanefi mezhebi, Diyanet ve Fetva Meclisi'ne göre güneş kremi, ruj, makyaj ve ilaçlı kremler hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!

Krem, cilt tarafından emildiği için orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda net bir açıklama yaparak, vücuda sürülen losyon ve kremlerin oruca zarar vermediğini bildirmiştir. Oruçlu iken krem kullanmak, özellikle sıcak havalarda cilt sağlığı açısından önemli olabilir.

Hanefi mezhebine göre orucu bozan durumlar arasında, vücuda dışarıdan alınan ve doğrudan mideye ulaşan maddeler yer alır. Ancak cilde sürülen krem, losyon veya merhem gibi maddeler deri tarafından emilir ve mideye ulaşmaz. Bu nedenle Hanefi mezhebine göre krem sürmek orucu bozmaz. Fakat ağız veya burun yoluyla içeri çekilmesi durumunda oruç riske girebilir.

İsmailağa Cemaati'nin fetvalarında da belirtildiği gibi, deri üzerine sürülen maddeler mideye ulaşmadığı için orucu bozmaz. Ancak, krem veya losyonun yutulması, dudaklardan içeri girmesi gibi durumlarda orucun bozulabileceği belirtilir. Oruçlu bir kişinin ağzına veya burnuna kaçabilecek ürünlerden kaçınması gerektiği vurgulanır.

Fetva Meclisi'ne göre, cilde sürülen kremler, merhemler ve losyonlar, doğrudan mideye ulaşmadıkları için orucu bozmaz. Ancak, tıbbi bir zorunluluk nedeniyle ilaçlı kremlerin kullanımı gerekiyorsa, kişinin oruç tutup tutmama kararı vermeden önce bir din âlimine danışması önerilir.

Makyaj yapmak, oruçlu bir kişinin ibadetine zarar vermez. Ancak makyaj malzemelerinin dudaklara uygulanması ve farkında olmadan yutulması orucu bozabilir. Bu nedenle ruj gibi ağız çevresine sürülen makyaj ürünleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

Güneş kremi, cilt tarafından emildiği için orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda net bir açıklama yaparak, vücuda sürülen losyon ve kremlerin oruca zarar vermediğini bildirmiştir. Oruçlu iken güneş kremi kullanmak, özellikle sıcak havalarda cilt sağlığı açısından önemli olabilir.

Yüz bölgesine uygulanan nemlendirici veya bakım kremleri de orucu bozmaz. Ancak, ağız veya burun çevresine uygulanan kremlerin farkında olmadan yutulması halinde oruç riske girebilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

Makata sürülen ilaçlı kremler, genellikle bağırsak yoluyla emilir. Fetva Meclisi'ne göre, bağırsaklardan emilen ilaçların orucu bozacağı görüşü hakimdir. Ancak dış yüzeye uygulanan ve içeri kaçmayan kremler orucu bozmaz. Oruçluyken makata ilaçlı krem uygulaması gerektiren bir sağlık sorunu olan kişilerin, bir din âlimine danışarak hareket etmeleri önerilir.

Ruj, doğrudan dudaklara sürüldüğü için farkında olmadan yutulma ihtimali taşır. Eğer ruj yutulmaz ve sadece dudak yüzeyinde kalırsa, orucu bozmaz. Ancak bir kısmı içeri girerse oruç bozulabilir. Oruçluyken ruj kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.