Okan Buruk: 'Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız'

Okan Buruk, Konyaspor mağlubiyetinin ardından gece yarısı havalimanında takımı bekleyen taraftarlarla bir araya geldi.
Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası saat 01.40'a kadar havalimanında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Buruk, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Tecrübeli teknik adam, "Yine hep beraber başaracağız, ne yaparlarsa yapsınlar hep beraber başaracağız!" ifadelerini kullandı.
